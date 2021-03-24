Богомолов одобрил интервью Собчак с маньяком

Богомолов подчеркнул, что ни о каком «воспевании зла» речи в картине не идёт. По его словам, фильм вызывает ненависть только тем, что в нём представлен маньяк, который показан "одним из нас": он – обыкновенный дедушка, обыватель, атеист, «разумен», современен, «не извращен до тошноты».

Он подчеркнул, что очарованием зла работа Собчак предостерегает от попадания в беду лучше, чем «пафосные проповеди о добре». Те, кто брезгует просмотром интервью, на самом деле трусит, отметил Богомолов. Зло – убого и повседневно и, чтобы уметь различать его в «простачке» и «маленьком человеке», следует посмотреть документальный фильм о скопинском маньяке, заключил режиссёр.