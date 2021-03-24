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Богомолов одобрил интервью Собчак с маньяком

Елена Прошина
23 часа назад
Муж Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов назвал критические комментарии в адрес документального фильма супруги о скопинском маньяке «чушью». Подобные работы просто необходимо снимать, заявил он в Instagram.
Богомолов одобрил интервью Собчак с маньяком
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Богомолов подчеркнул, что ни о каком «воспевании зла» речи в картине не идёт. По его словам, фильм вызывает ненависть только тем, что в нём представлен маньяк, который показан "одним из нас": он – обыкновенный дедушка, обыватель, атеист, «разумен», современен, «не извращен до тошноты».
«Он до тошноты обыкновенен. Нормален в сорокинском смысле. Мы смотрим не в глаза маньяка, а в глаза соседа по лестничной клетке, в глаза случайного прохожего, попутчика в поезде, сослуживца. Это картина о пошлости и убожестве зла», - написал режиссёр (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Он подчеркнул, что очарованием зла работа Собчак предостерегает от попадания в беду лучше, чем «пафосные проповеди о добре». Те, кто брезгует просмотром интервью, на самом деле трусит, отметил Богомолов. Зло – убого и повседневно и, чтобы уметь различать его в «простачке» и «маленьком человеке», следует посмотреть документальный фильм о скопинском маньяке, заключил режиссёр.
Ранее, как сообщал «Рамблер», интервью со скопинским маньяком прокомментировал писатель Сергей Минаев. Он заявил, что у Ксении Собчак слишком низкий порог «восприятия дерьма». И это, по его словам, уникальный случай.
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