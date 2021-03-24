Актриса Селезнёва связала тяжёлую болезнь с личной жизнью

В настоящее время Селезнёва страдает ревматоидным артритом. Он развивается стремительно и уже изуродовал руки актрисы, которая делает специальную гимнастику, стараясь укрепить мышцы и связки. Но лечение не способно полностью остановить течение болезни. Не исключено, что в ближайшее время недуг поразит суставы артистки.

Ранее, как сообщал «Рамблер», подруга звезды советского кино Светланы Светличной завила, что артистка страдает старческой деменцией. Актриса и сама признает наступление слабоумия: она отмечала, что не все может вспомнить и путается в датах. В то же время приятельница подчеркнула, что у Светличной порядок в квартире, она выглядит бодро и чувствует себя нормально. За актрисой присматривают соседи, которые никого не пускают к Светличной без ее разрешения. В будущем она планирует переехать к сыну. Светлане Светличной 80 лет.