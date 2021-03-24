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Актриса Селезнёва связала тяжёлую болезнь с личной жизнью

Елена Прошина
2 часа назад
Звезде фильмов Леонида Гайдая Наталье Селезнёвой тяжёлый недуг мог быть дан за то, что в молодости актриса увела женатого мужчину из семьи. Такое предположение сделала сама артистка, сообщает Ytro.ru.
Актриса Селезнёва связала тяжёлую болезнь с личной жизнью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В настоящее время Селезнёва страдает ревматоидным артритом. Он развивается стремительно и уже изуродовал руки актрисы, которая делает специальную гимнастику, стараясь укрепить мышцы и связки. Но лечение не способно полностью остановить течение болезни. Не исключено, что в ближайшее время недуг поразит суставы артистки.
Селезнёва полагает, что нелегкая судьба ей дана за то, что в молодости она увела из семьи коллегу по съёмочной площадке. С актёром Владимиром Андреевым актриса прожила больше 50 лет. В конце лета 2020 года он скончался.
Ранее, как сообщал «Рамблер», подруга звезды советского кино Светланы Светличной завила, что артистка страдает старческой деменцией. Актриса и сама признает наступление слабоумия: она отмечала, что не все может вспомнить и путается в датах. В то же время приятельница подчеркнула, что у Светличной порядок в квартире, она выглядит бодро и чувствует себя нормально. За актрисой присматривают соседи, которые никого не пускают к Светличной без ее разрешения. В будущем она планирует переехать к сыну. Светлане Светличной 80 лет.
Шоу-бизнес,Наталья Селезнева,Владимир Андреев,Леонид Гайдай,
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