В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Тошнота, бессонные ночи»: Сафронов рассказал о борьбе с онкологией

WomanHit.ru
4 часа назад
Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Этим знаменитость поделился в эфире программы «Звезды сошлись».
Сафронов рассказал о борьбе с онкологией
Фото: InstagramInstagram
Сафронов несколько месяцев назад заявил, что у него диагностировали лимфому Ходжкина. Звезда рассказал, что прошел уже четыре курса химиотерапии.
«Сейчас я буду делать ПКТ, которая покажет, усиливать лечение или оставить его таким. Я привык к активному образу жизни, поэтому это лечение меня немного вышибает, потому что постоянные головокружения, тошнота, бессонные ночи, сумасшедшее дневное время», — признался Сергей.
Иллюзионист добавил, что был на консультациях во многих больницах и у многих врачей. Некоторые из них советовали Сафронову лечиться исключительно в медучреждении, но знаменитость отказался от этого.
«Я подумал, ну и что я там буду лежать, буду в четырех стенах себя съедать, задавать вот эти все философские вопросы: „За что, зачем и почему?“» — сообщил Сергей.
Впрочем, лечащий врач звезды не стал наставить на госпитализации.
«Он мне сказал: "Все будет хорошо. Приходишь, прокапываешься и идешь дальше заниматься своими делами». И мне стало как-то так легко и понятно, что, собственно, бояться нечего. Ну случилось и случилось. Это просто экзамен, который нужно сдать', — заключил иллюзионист.
Шоу-бизнес,Сергей Сафронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители