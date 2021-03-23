Сафронов рассказал о борьбе с онкологией

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Этим знаменитость поделился в эфире программы «Звезды сошлись».

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Сафронов несколько месяцев назад заявил, что у него диагностировали лимфому Ходжкина. Звезда рассказал, что прошел уже четыре курса химиотерапии.

«Сейчас я буду делать ПКТ, которая покажет, усиливать лечение или оставить его таким. Я привык к активному образу жизни, поэтому это лечение меня немного вышибает, потому что постоянные головокружения, тошнота, бессонные ночи, сумасшедшее дневное время», — признался Сергей.

Иллюзионист добавил, что был на консультациях во многих больницах и у многих врачей. Некоторые из них советовали Сафронову лечиться исключительно в медучреждении, но знаменитость отказался от этого.

«Я подумал, ну и что я там буду лежать, буду в четырех стенах себя съедать, задавать вот эти все философские вопросы: „За что, зачем и почему?“» — сообщил Сергей.

Впрочем, лечащий врач звезды не стал наставить на госпитализации.