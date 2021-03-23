Напомним, в конце января балерина рассказала, что рассталась с мужчиной, личность которого так и осталась в тайне. О своем возлюбленном Волочкова говорила лишь, что он «красив, образован и у него за плечами нет прошлых браков и детей».
Многие подозревали, что мужчины Волочковой не существует. Эти подозрения крепли по мере того, как Анастасия несколько раз переносила свадьбу, а затем и вовсе заявила, что не собиралась выходить замуж.
Не так давно в соцсетях Волочковой снова стал появляться новый «любимый человек», лица которого она не показывает. Это вызвало новую волну предположений, что Анастасия водит за нос поклонников и выдает желаемое за действительное.
В программе «Секрет на миллион» Волочкова решила ответить
всем, кто не верит ее счастью.
«Ты позавидовала, что у меня есть любимый мужчина и секс по четыре раза в день», - звучит в анонсе программы.
Эти данные даже проверили в студии на полиграфе. Детектор показал, что балерина говорит правду, когда описывает, насколько активна ее сексуальная жизнь.
Ранее, как писал «Рамблер», Анастасия Волочкова заявила, что Ксения Собчак
ей завидует. По словам балерины, Собчак не дает покоя ее женственность и тот факт, что она любима мужчинами и состоялась в профессии».