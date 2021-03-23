Анастасия Волочкова ответила злопыхателям, усомнившимся в реальности ее любимого человека.

Напомним, в конце января балерина рассказала, что рассталась с мужчиной, личность которого так и осталась в тайне. О своем возлюбленном Волочкова говорила лишь, что он «красив, образован и у него за плечами нет прошлых браков и детей».

Многие подозревали, что мужчины Волочковой не существует. Эти подозрения крепли по мере того, как Анастасия несколько раз переносила свадьбу, а затем и вовсе заявила, что не собиралась выходить замуж.

Не так давно в соцсетях Волочковой снова стал появляться новый «любимый человек», лица которого она не показывает. Это вызвало новую волну предположений, что Анастасия водит за нос поклонников и выдает желаемое за действительное.

В программе «Секрет на миллион» Волочкова решила ответить всем, кто не верит ее счастью.

«Ты позавидовала, что у меня есть любимый мужчина и секс по четыре раза в день», - звучит в анонсе программы.

Эти данные даже проверили в студии на полиграфе. Детектор показал, что балерина говорит правду, когда описывает, насколько активна ее сексуальная жизнь.