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Максакова показала, кто «пытается испортить ей жизнь»

Украина.ру
1 час назад
Экс-депутат Госдумы РФ, оперная дива Мария Максакова судится из-за квартиры с бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным. На днях она опубликовала в Instagram фото его адвоката и назвала ее «самозванкой».
Она опубликовала фото адвоката в коридоре суда.
«По многочисленным просьбам зрителей, Екатерина Федорова, самозванка, в суде города Нальчика», — написала Максакова.
«Прихвостень Тюрина, которая с аннулированной 15.09.2020 доверенностью по сей день является в судах и госорганах, пытаясь испортить мне жизнь», — пояснила певица в комментариях.
В следующей записи Максакова выложила, видимо, личное фото адвоката из соцсетей в шапке Санта-Клауса. В подписи к снимку певица призвала остерегаться Федоровой.
Ранее Максакова рассказала Telegram-каналу Mash, что судится из-за квартиры стоимостью 200 млн рублей, которую, по ее словам, подарил ей отец.
Она обвинила Зураба и Махмуда Мальсаговых в присвоении квартиры мошенническим путем. Также она заявила, что к этому причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин.
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