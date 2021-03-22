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«Он психопат»: экс-супруга обрушилась на Аршавина

Вероника Полынина
22 марта 2021
Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина назвала его психопатом. Об этом она заявила в интервью передаче «Прямой эфир», где впервые показала свое лицо, изуродованное аутоимунным заболеванием.
«Он психопат»: экс-супруга о жизни с Аршавиным
Фото: InstagramInstagram
По словам Казьминой, Аршавин сломал ей жизнь: она боялась футболиста и его вспышек агрессии. Она отметила, что не считает его тираном или абьюзером.
«Он психопат», - констатировала экс-супруга спортсмена.
Казьмина рассказала, что Аршавин приехал забирать свои вещи после развода в сопровождении пяти охранников. Она тоже наняла охрану перед его визитом, так как боялась бывшего возлюбленного.
Как писал «Рамблер», Алиса Казьмина в настоящее время борется с аутоимунным некрозом. По ее словам, болезнь разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Осенью прошлого года экс-супруга футболиста перенесла две операции. В последнее время Казьмина старается скрывать свое лицо. На фото в Instagram она выкладывает снимки, на которых прикрывает область носа ладонью, или фото, сделанные издалека.
Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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