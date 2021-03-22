«Он психопат»: экс-супруга о жизни с Аршавиным

По словам Казьминой, Аршавин сломал ей жизнь: она боялась футболиста и его вспышек агрессии. Она отметила, что не считает его тираном или абьюзером.
Казьмина рассказала, что Аршавин приехал забирать свои вещи после развода в сопровождении пяти охранников. Она тоже наняла охрану перед его визитом, так как боялась бывшего возлюбленного.
Как писал «Рамблер», Алиса Казьмина в настоящее время борется с аутоимунным некрозом. По ее словам, болезнь разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Осенью прошлого года экс-супруга футболиста перенесла две операции. В последнее время Казьмина старается скрывать свое лицо. На фото в Instagram она выкладывает снимки, на которых прикрывает область носа ладонью, или фото, сделанные издалека.