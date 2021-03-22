«Он психопат»: экс-супруга о жизни с Аршавиным

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По словам Казьминой, Аршавин сломал ей жизнь: она боялась футболиста и его вспышек агрессии. Она отметила, что не считает его тираном или абьюзером.

«Он психопат», - констатировала экс-супруга спортсмена.

Казьмина рассказала, что Аршавин приехал забирать свои вещи после развода в сопровождении пяти охранников. Она тоже наняла охрану перед его визитом, так как боялась бывшего возлюбленного.