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Садальский вступился за Серебрякова

Елена Прошина
21 час назад
Актер Алексей Серебряков может жить там, где хочет. Об этом его коллега Станислав Садальский заявил «Федеральному агентству новостей».
Садальский вступился за Серебрякова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2012 году, как сообщал «Рамблер», Серебряков эмигрировал вместе с семьей в Канаду. На прошлой неделе он сообщил, что, собственно говоря, и не уезжал, а вывез детей, чтобы поучить, и в настоящее время живет в России.
«Ну вернулся и вернулся», — прокомментировал Садальский.
Он высказал мнение, что Серебряков — безумно талантливый актер, а люди вольны жить там, где пожелают, потому что принадлежат миру, а земной шар есть земной шар.
На прошлой неделе блогер Сергей Zergulio Колясников назвал Серебрякова крысой, которая сбежала с корабля и вернулась, когда у нее кончились деньги.
Ранее Серебряков неоднократно негативно высказывался о России. Например, он заявлял, что там невозможно воспитывать детей, так как жители страны все время хамят друг другу и проявляют агрессию. Также актер винил Россию в развязывании войн в Чечне, Сирии, Грузии, ряде африканских стран и на Украине и заявлял, что национальная идея России — это сила, наглость и хамство.
Шоу-бизнес,Война в Сирии ,Алексей Серебряков,Станислав Садальский,РИА ФАН,
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