Садальский вступился за Серебрякова

В 2012 году, как сообщал «Рамблер», Серебряков эмигрировал вместе с семьей в Канаду. На прошлой неделе он сообщил, что, собственно говоря, и не уезжал, а вывез детей, чтобы поучить, и в настоящее время живет в России.
«Ну вернулся и вернулся», — прокомментировал Садальский.
Он высказал мнение, что Серебряков — безумно талантливый актер, а люди вольны жить там, где пожелают, потому что принадлежат миру, а земной шар есть земной шар.
На прошлой неделе блогер Сергей Zergulio Колясников назвал Серебрякова крысой, которая сбежала с корабля и вернулась, когда у нее кончились деньги.
Ранее Серебряков неоднократно негативно высказывался о России. Например, он заявлял, что там невозможно воспитывать детей, так как жители страны все время хамят друг другу и проявляют агрессию. Также актер винил Россию в развязывании войн в Чечне, Сирии, Грузии, ряде африканских стран и на Украине и заявлял, что национальная идея России — это сила, наглость и хамство.