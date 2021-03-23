Садальский вступился за Серебрякова

Фото: РИА Новости РИА Новости

В 2012 году, как сообщал «Рамблер», Серебряков эмигрировал вместе с семьей в Канаду. На прошлой неделе он сообщил, что, собственно говоря, и не уезжал, а вывез детей, чтобы поучить, и в настоящее время живет в России.

«Ну вернулся и вернулся», — прокомментировал Садальский.

Он высказал мнение, что Серебряков — безумно талантливый актер, а люди вольны жить там, где пожелают, потому что принадлежат миру, а земной шар есть земной шар.

На прошлой неделе блогер Сергей Zergulio Колясников назвал Серебрякова крысой, которая сбежала с корабля и вернулась, когда у нее кончились деньги.