Серебряков отреагировал на слова Певцова о «Левиафане»

Актер Алексей Серебряков
отказался комментировать слова своего коллеги и друга Дмитрия
Певцов, назвавшего фильм с его участием «Левиафан» «просто гадостью». Об этом пишет
«Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», Серебряков с семьей эмигрировал в Канаду в 2012 году. В 2018 году в интервью Юрию Дудю Алексей Серебряков заявил, что национальной идеей в России «являются сила, наглость и хамство». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс. В 2021 году стало известно, что актер вернулся на Родину.
В свою очередь друг Серебрякова Дмитрий Певцов крайне негативно оценил «Левиафан», в котором тот снялся, отметив, что картина «гадость» и у нее нет художественной ценности.
Однако сам Серебряков отказался комментировать это резонансное высказывание.
«У меня нет никакого мнения по этому поводу. Он (Певцов - прим.ред.) мой друг, извините», - подчеркнул он.
При этом Певцов ранее тоже подчеркивал, что они с Серебряковым являются друзьями.