Литвинова помогает дочери Ефремова деньгами

Вчера она стала героиней очередного эпизода шоу «Звезды сошлись». В ходе него Ефремова рассказала, что раньше отец перечислял ей деньги на банковскую карту, а сейчас она два раза в месяц встречается с Литвиновой, своей крестной матерью, и сообщает той, чего ей не хватает для жизни. 20-летняя Ефремова сообщила, что ей хватает 40 тысяч рублей в месяц, потому что у нее нет особых требований.