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Литвинова помогает дочери Ефремова деньгами

Елена Прошина
23 марта 2021
Актриса Рената Литвинова финансово помогает дочери своего коллеги Михаила Ефремова Анне Марии. Об этом последняя сама рассказала в эфире НТВ.
Литвинова помогает дочери Ефремова деньгами
Фото: InstagramInstagram
Вчера она стала героиней очередного эпизода шоу «Звезды сошлись». В ходе него Ефремова рассказала, что раньше отец перечислял ей деньги на банковскую карту, а сейчас она два раза в месяц встречается с Литвиновой, своей крестной матерью, и сообщает той, чего ей не хватает для жизни. 20-летняя Ефремова сообщила, что ей хватает 40 тысяч рублей в месяц, потому что у нее нет особых требований.
Также она рассказала, что в настоящее время не работает, учится программированию, а за квартиру, в которой живет со своей девушкой, платит жена Ефремова Софья Кругликова.
В июне, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» скончался. В сентябре Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. В октябре Московский городской суд снизил срок наказания до 7,5 года.
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