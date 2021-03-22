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Мать Аршавина назвала болезнь его экс-жены божьей карой

News.ruиещё 7
23 часа назад
Мама футболиста Андрея Аршавина рассказала о своём отношении к бывшей невестке Алисе Казьминой, которая недавно вышла из комы и сейчас находится в больнице.
По словам Татьяны Аршавиной, она не общается с Алисой с 2018 года. Она отметила, что в своё время очень много отдала тепла любви и заботы невестке и её детям. Поэтому все, кто её знают понимают, кто виноват в этом конфликте.
Аршавина считает, что Алиса о своих детях совсем не думала, только о себе, считая, что ей всё можно, а отвечать ни за что не придётся.
Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все её выкрутасы. Не я — провидение. И сейчас, кстати, она снова не думает о последствиях, — рассказала она StarHit.
Кроме того, Татьяна Аршавина заявила, что не верит ни одному слову бывшей невестки. По её мнению, той выгодно сейчас казаться смертельно больной, поскольку недавно суд обязал Алису покинуть особняк Андрея Аршавина в посёлке Коломяги.
Ранее экс-жена Аршавина рассказала подписчикам в Instagram, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Она призналась, что сделала ринопластику, а потом её лицо «покромсала» болезнь. Некоторое время спустя стало известно, что страдающая аутоиммунным заболеванием Казьмина четыре дня провела в коме. Она не выходила на связь почти две недели. Выяснилось, что женщина чуть не погибла. Всё это время она находилась в больнице, где врачи боролись за её жизнь. Сейчас экс-супруга Аршавина лежит в больнице с тяжёлой формой коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.
По поводу её болезни высказалась также и бывшая пассия Андрея Аршавина Ольга Семёнова. Модель назвала её болезнь «кармой». Бывшая подружка футболиста заявила, что все несчастья, которые посыпались на голову Казьминой, обусловлены тем, что она начала встречаться с Аршавиным, когда его бывшая гражданская жена Юлия Барановская была беременна третьим ребёнком. Хотя сама Семёнова закрутила роман со спортсменом, когда он был женат на Алисе.
Модель не считает Казьмину достойной сочувствия и даже припомнила ей, как та, узнав об интрижке супруга, угрожала Семёновой.
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