На McDonald`s подали в суд из-за песни Лободы

Композиция популярной певицы Светланы Лободы , играющая в наушниках посетительницы McDonald`s, стала причиной судебного иска, поданного на компанию Российским авторским обществом.

Российское авторское общество (РАО), управляющее правами авторов, в 2019 году начало судебное разбирательство с американской корпорацией. Оно требует, чтобы McDonald`s выплатила 260 тысяч рублей из-за играющей в заведении песни исполнительницы. Именно ее услышал проверяющий в ходе его посещения одного из ресторанов.

Компания периодически утверждает плейлист с зарубежными композициями, которые звучат в принадлежащих ей заведениях. Светлана Лобода не могла быть включена в перечень авторов, поскольку корпорация с российскими музыкантами не сотрудничает.

Однако проверяющий записал видеозапись, на которой ясно слышен голос и слова песни Лободы. После этого РАО направила иск в суд. Заседания длятся до сих пор, а результаты экспертизы "улики" по-прежнему не предоставлены.

"Я пришел к выводу, что она играла из наушников девушки, которая сидела рядом с агентом РАО", — приводит слова Семенова "Коммерсантъ".

Проверяющий случайно заснял девушку, когда та покидала ресторан. До этого она, судя по всему, сидела рядом с ним, а в ее наушниках громко играла песня Лободы. В настоящий момент запись проверяют на возможность монтажа.