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Алеся Кафельникова снялась обнаженной для иностранцев и взволновала фанатов 

Lenta.ru 33 минуты назад
Алеся Кафельникова снялась обнаженной для иностранцев
Фото: @kafelnikova_a
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в откровенной съемке для иностранного проекта. Кадры появились на ее странице в Instagram.
На черно-белых фото 22-летняя манекенщица запечатлена обнаженной в салоне автомобиля. На одном кадре Кафельникова позирует у окна, на другом — лежит на заднем сиденье. Обнаженные части тела она прикрывает меховым пледом. Публикация набрала почти 30 тысяч лайков.
Известно, что снимки были сделаны для книги южноафриканского фотографа Хенрика Пуриенна и бренда Yves Saint Laurent под руководством бельгийского модельера и креативного директора компании Энтони Вакарелло.
Фанатов взволновал внешний вид знаменитости и они высказались об этом в комментариях. «Это очень красиво», «Очаровательная», «Шикарная», «Ты просто волшебная», — писали они.
Ранее в марте Алеся Кафельникова поделилась снимком в белье и порадовала подписчиков. На фото она позирует в трикотажном комплекте бежевого цвета. Модель засняла себя в зеркало, расположенном в доме на Бали.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Алеся Кафельникова
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