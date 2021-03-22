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«Поднимала нож»: дочь Михаила Ефремова обвинила свою мать в насилии 

Вечерняя Москва и ещё 8 1 час назад
Дочь Михаила Ефремова обвинила свою мать в насилии
Фото: РИА Новости
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария, обвинила свою мать Ксению Качалину в насилии и алкоголизме. Об этом девушка рассказала в программе «Звезды сошлись».
По словам Анны-Марии, она долгое время жила с матерью в Индии, где из-за языкового барьера не могла общаться со сверстниками. Помимо этого, дочь Ефремова рассказала, что ее мать часто употребляла алкоголь и поднимала на нее руку. В этом девушка видит причины своего странного поведения.

— Не только поднимала руку, но и поднимала нож. По-моему, за то, что я ночью водички попить решил. Я с юмором к этому отношусь. Потому что если относиться к этому всерьез, то ты можешь потихонечку поехать крышей, — рассказала Анна-Мария.

Анне-Марии 20 лет. Девушка отличается эпатажным поведением. Она просит использовать по отношению к ней мужские местоимения и называть ее именем Аэм Тиллмари.
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