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Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из «Маски» 

Газета.Ru и ещё 10 17 часов назад
Бузова выбыла из шоу «Маска»
Фото: РИА Новости
Певица и телеведущая Ольга Бузова выбыла из шоу "Маска" на НТВ, сообщает "Стархит". Как выяснилось в последнем выпуске, Бузова выступала в костюме Розовой Пантеры. Это открытие удивило Филиппа Киркорова, который считал, что под маской скрывается "старушка".

"Как мне было сложно спрятать свой узнаваемый и потрясающий вокал под маской. Я прибегала к субтонам и мелизмам", — посмеялась Бузова.

Она также посетовала, что член жюри Филипп Киркоров, с которым артистка дружит, не узнал ее.

"Как ты меня, свою музу, свою девочку не узнал? Сколько я тебе давала подсказок! Сколько я говорила, чтобы ты меня отшлепал", — сказала Бузова.

Телеведущая Регина Тодоренко, также состоящая в жюри, тоже удивилась личности Розовой Пантеры. Ранее Анита Цой заявила, что считает себя виновницей ухода Азизы из "Маски".
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анита Цой , Регина Тодоренко , Ольга Бузова , StarHit , НТВ
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