Певица и телеведущая Ольга Бузова выбыла из шоу "Маска" на НТВ, сообщает "Стархит". Как выяснилось в последнем выпуске, Бузова выступала в костюме Розовой Пантеры. Это открытие удивило Филиппа Киркорова, который считал, что под маской скрывается "старушка".
"Как мне было сложно спрятать свой узнаваемый и потрясающий вокал под маской. Я прибегала к субтонам и мелизмам", — посмеялась Бузова.
Она также посетовала, что член жюри Филипп Киркоров, с которым артистка дружит, не узнал ее.
"Как ты меня, свою музу, свою девочку не узнал? Сколько я тебе давала подсказок! Сколько я говорила, чтобы ты меня отшлепал", — сказала Бузова.
Телеведущая Регина Тодоренко, также состоящая в жюри, тоже удивилась личности Розовой Пантеры. Ранее Анита Цой заявила, что считает себя виновницей ухода Азизы из "Маски".