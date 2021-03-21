Цыганова пожаловалась на пенсию размером в 11 тыс. рублей

Певица Вика Цыганова в студии программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала , что успела оформить пенсию еще до реформы.

Но звезда не работала ни в Москонцерте, ни на предприятиях, поэтому теперь получает от государства очень маленькие деньги. Примерно 11 тысяч рублей.

Как объяснила сама Виктория, этого пособия порой хватает, чтобы волосы покрасить. Впрочем, она комментирует эту ситуацию с юмором.

«Что похлопали, то и потопали, что спели, на то и заработали. Нам хватает того, что мы зарабатываем, муж зарабатывает. Чтобы беречь фигуру, надо поменьше есть. Волосы покрасил — на гречку не хватило», — говорит певица.

Муж Цыгановой изготавливает мебель и занимается оформлением домов. А Виктория делает вещи из меха — после окончания пандемии они стали хорошо продаваться.

Как ранее писал «Рамблер», Вика и ее супруг Вадим живут в шикарном трехэтажном особняке под Москвой, в котором для счастья есть абсолютно все.

Быть счастливым — это тоже работа, ведь к тому, чтобы грустить, не нужно прикладывать никаких усилий, а счастье нужно создавать. Вика так и поступает.

После серьезных проблем со здоровьем, которые уже в прошлом, певица научилась ценить жизнь.