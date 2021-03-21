Бузова и Кросс подрались из-за парня

Пока Дава Манукян выкладывает в интернет видео с брюнеткой в спальне, Ольга Бузова
задружилась с его бывшей девушкой Кариной Кросс и даже записала с ней совместное видео.
Ролик выложен в инстаграме Ольги. Сюжет простой – две красотки бьются за одного парня – блогера Романа Каграманова.
Молодой человек сидит в кафе с чашечкой кофе и жалуется маме по телефону – ну что такое, невозможно познакомиться с хорошей девушкой.
И тут официант приносит ему десерт – в подарок от сидящей за соседним столиком блондинки.
Разговор с мамой тут же завершается, Роман улыбается незнакомке, но тут официант приносит целый торт. От другой незнакомки.
Далее начинается соревнование. Столик Каграманова завален вкусностями, незнакомки – Ольга Бузова и Карина Кросс подбегают к молодому человеку, начинают ругаться, каждая хватает со столика бутылку, лупит соперницу по голове, обе падают на пол.
Роман звонит маме с просьбой вызвать Скорую помощь.
Еще до романа с Бузовой у Давида Манукяна
был роман с Кариной. Они вместе пытались пробиться в шоу-бизнесе.
Однако потом Давид стал все средства вкладывать только в собственную раскрутку и пара распалась.
Позднее Манукян говорил, что не очень красиво поступил с подругой.
Возможно, совместные проекты с Бузовой положительно скажутся на рейтинге Карины.
Как ранее писал
«Рамблер», популярный блогер Карина Кросс выложила в Instagram видео, где она в компании певицы Клавы Коки играет в музыкальную игру.
Девушки решили проверить свой возраст, угадав и подпев песням, которые включает в случайном порядке игра.