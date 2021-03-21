Бузова и Кросс подрались из-за парня

Пока Дава Манукян выкладывает в интернет видео с брюнеткой в спальне, Ольга Бузова задружилась с его бывшей девушкой Кариной Кросс и даже записала с ней совместное видео.

Ролик выложен в инстаграме Ольги. Сюжет простой – две красотки бьются за одного парня – блогера Романа Каграманова.

Молодой человек сидит в кафе с чашечкой кофе и жалуется маме по телефону – ну что такое, невозможно познакомиться с хорошей девушкой.

И тут официант приносит ему десерт – в подарок от сидящей за соседним столиком блондинки.

Разговор с мамой тут же завершается, Роман улыбается незнакомке, но тут официант приносит целый торт. От другой незнакомки.

Далее начинается соревнование. Столик Каграманова завален вкусностями, незнакомки – Ольга Бузова и Карина Кросс подбегают к молодому человеку, начинают ругаться, каждая хватает со столика бутылку, лупит соперницу по голове, обе падают на пол.

Роман звонит маме с просьбой вызвать Скорую помощь.

Еще до романа с Бузовой у Давида Манукяна был роман с Кариной. Они вместе пытались пробиться в шоу-бизнесе.

Однако потом Давид стал все средства вкладывать только в собственную раскрутку и пара распалась.

Позднее Манукян говорил, что не очень красиво поступил с подругой.

Возможно, совместные проекты с Бузовой положительно скажутся на рейтинге Карины.

Как ранее писал «Рамблер», популярный блогер Карина Кросс выложила в Instagram видео, где она в компании певицы Клавы Коки играет в музыкальную игру.