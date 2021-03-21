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Бывшая жена Ефремова и ее кошки погибают в нищете 

Ирина Лебедева 6 часов назад
Бывшая жена Ефремова и ее кошки погибают в нищете
Фото: РИА Новости
Четвертая супруга Михаила Ефремова и мать его дочери Анны-Марии Ксения Качалина пристрастилась к алкоголю не сегодня.
Но ранее держаться ей помогал бывший муж, он же снабжал ее и дочь финансами.
Теперь женщина оказалась в аховом положении. К сожалению, недуг прогрессирует, работать бывшая актриса уже не может, да и не стремится из-за психологического надлома, дочь взвалить на себя заботы о проблемной матери не собирается.
Похоже, что Качалина потеряла и смысл жизни и средства к существованию.
Живет Ксения в центре Москвы. Но квартира ее в крайне запущенном состоянии. Правда, о кошках заботятся неравнодушные люди, снабжают их кормом.

«Мне никто деньгами не помогает. Слава богу, что у животных еда есть», — приводит слова Качалиной СтарХит.

Ксения совсем забросила хозяйство, в магазине покупает в основном спиртное и сигареты. Даже к журналистам она выходит в состоянии алкогольного опьянения.
Бывшего супруга женщина вспоминает тепло. Но как-то поддерживать с ним теперь отношения — писать письма, передавать передачки — не собирается.
Случившееся с Михаилом Качалина считает естественным ходом событий — по ее словам, она была уверена, что его «подвиги» закончатся тюрьмой.

«Он прекрасный открытый мажор, который абсолютно не приспособлен к этим пыточным условиям», — говорила она ранее в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Как сообщал «Рамблер», адвокат Петр Хархорин считает, что актер иметь шанс на сокращение срока, так как все претензии потерпевшей стороны были урегулированы, а также принесены извинения адвокатам.
Также за время своего пребывания в колонии Ефремов не получил ни одного взыскания.
Видео дня. Сжёгшая сына заживо показала, как это происходило. И заплакала на суде
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Шоу-бизнес , Общество , Михаил Ефремов , Ксения Качалина , StarHit , НТВ
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