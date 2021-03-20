Любовница осужденного Ефремова решила судиться из-за съемной квартиры

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Издание пишет, что после смертельного ДТП в центре Москвы с участием Ефремова , он остался в съемной квартире актрисы, откуда на следующий день его вывели в наручниках.

Спустя несколько недель после аварии хозяйка жилья Анна Захерман заявила, что Ефремов с любовницей нанесли ей урон на 365 тысяч рублей: разбили окно, сломали холодильник, плиту, украли пылесос, раскололи унитаз, прожгли и выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески, подушки.

По информации издания, Белоусова судится с Захерман: в середине января актриса обратилась в Басманный районный суд с иском. Также актриса потребовала вернуть 317 тысяч рублей, поскольку после ДТП хозяйка выселила ее из квартиры, оставив себе страховой депозит и 177 тысяч рублей за 2,5 месяца проживания.

При этом коллеги Ефремова считают, что именно он оплачивал съемное жилье молодой подруге, и Белоусова не может сама оплачивать жилье.

«Основной доход малоизвестной артистки - зарплата в театре "Современник". Однако, после ареста Ефремова спектаклей в репертуаре его подруги поубавилось», — пишет издание.

В сентябре прошлого года сообщалось , что изначально Захерман заключала договор только с Белоусовой, но позже увидела, как Дарья вела в квартиру пьяного Ефремова. Тогда женщина поняла, что актриса проживает в съемных апартаментах не одна. После смертельного ДТП, устроенного актером, Захерман посмотрела видеозапись, на которой Ефремов, сидя на кровати, дает первый комментарий по поводу случившегося.