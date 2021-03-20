Любовница осужденного Ефремова решила судиться из-за съемной квартиры

Спустя несколько недель после аварии хозяйка жилья Анна Захерман заявила, что Ефремов с любовницей нанесли ей урон на 365 тысяч рублей: разбили окно, сломали холодильник, плиту, украли пылесос, раскололи унитаз, прожгли и выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески, подушки.
При этом коллеги Ефремова считают, что именно он оплачивал съемное жилье молодой подруге, и Белоусова не может сама оплачивать жилье.
В сентябре прошлого года сообщалось
, что изначально Захерман заключала договор только с Белоусовой, но позже увидела, как Дарья вела в квартиру пьяного Ефремова. Тогда женщина поняла, что актриса проживает в съемных апартаментах не одна. После смертельного ДТП, устроенного актером, Захерман посмотрела видеозапись, на которой Ефремов, сидя на кровати, дает первый комментарий по поводу случившегося.
Михаил Ефремов устроил аварию в центре столицы вечером 8 июня. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. После завершения следствия актера приговорили в восьми годам лишения свободы.