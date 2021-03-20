Демарш Патлаха и Устиновой на «Танцах» никто не поддержал

Шоу «Танцы» вернулись на ТНТ после карантина. И сразу же грянул скандал, - рассказывает СтарХит.

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Ничего подобного ранее на проекте не случалось, поэтому шум получился большой.

Татьяна выгнала Даниила с проекта, поскольку сочла его зачинщиком бунта, судьбу Анны отдали на суд зрителей.

Надо сказать, что Анна не высказала желания уйти вместе со своим партнером.

«Мне кажется, он просто не понимает, что он сделал! Я неделю искал трек этому человеку, потому что ему не все подходит. Мы с них требовали, мы репетировали, все службы настраивали свет... Таня каждый день приходила, узнавала, как номер, предлагала что-то переделать. Она вкладывала силы, нервничала! Возможно, если бы он предупредил, сказал, мол, нет, ребят, я все равно сделаю, что хочу, просто не тратьте на это время, то, может быть, мы решили бы — ок!»- поделился с Ульяной Пылаевой в ее шоу Backstage Марк Куклин.

Сам же Даниил, которому на сцене не дали возможности объясниться на сцене, попытался это сделать за кулисами:

«Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня! А вдруг я завтра выбью себе колено».

Патлах имел в виду ситуацию с Ритой Камбур, которая во время съемки первого концерта получила серьезную травму. Но несмотря на боль, Рита вышла на сцену.

Как ранее писал «Рамблер», певица Азиза, со скандалом покинувшая шоу «Маска», подогрела интерес к своей персоне.