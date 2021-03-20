В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Демарш Патлаха и Устиновой на «Танцах» никто не поддержал

Ирина Лебедева
1 час назад
Шоу «Танцы» вернулись на ТНТ после карантина. И сразу же грянул скандал, - рассказывает СтарХит.
Демарш Патлаха и Устиновой на «Танцах» никто не поддержал
Фото: InstagramInstagram
Даниил Патлах и Анна Устинова - участники команды Татьяны Денисовой саботировали ранее подготовленный номер и просто покружились под музыку.
Ничего подобного ранее на проекте не случалось, поэтому шум получился большой.
Татьяна выгнала Даниила с проекта, поскольку сочла его зачинщиком бунта, судьбу Анны отдали на суд зрителей.
Надо сказать, что Анна не высказала желания уйти вместе со своим партнером.
«Мне кажется, он просто не понимает, что он сделал! Я неделю искал трек этому человеку, потому что ему не все подходит. Мы с них требовали, мы репетировали, все службы настраивали свет... Таня каждый день приходила, узнавала, как номер, предлагала что-то переделать. Она вкладывала силы, нервничала! Возможно, если бы он предупредил, сказал, мол, нет, ребят, я все равно сделаю, что хочу, просто не тратьте на это время, то, может быть, мы решили бы — ок!»- поделился с Ульяной Пылаевой в ее шоу Backstage Марк Куклин.
Сам же Даниил, которому на сцене не дали возможности объясниться на сцене, попытался это сделать за кулисами:
«Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня! А вдруг я завтра выбью себе колено».
Патлах имел в виду ситуацию с Ритой Камбур, которая во время съемки первого концерта получила серьезную травму. Но несмотря на боль, Рита вышла на сцену.
Как ранее писал «Рамблер», певица Азиза, со скандалом покинувшая шоу «Маска», подогрела интерес к своей персоне.
Никас Сафронов много лет приятельствующий с артисткой, уверен: участие в шоу поможет Азизе заработать неплохие деньги — ее начнут приглашать в новые проекты, гонорары певицы возрастут.
Шоу-бизнес,Анна Устинова,Татьяна Денисова,Никас Сафронов,StarHit,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители