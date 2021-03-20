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Брежневу в Барселоне три часа продержали в полиции 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Брежневу задержала полиция в Испании
Фото: Instagram
Вера Брежнева в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказала о крайне неприятном инциденте, случившемся с ней в Испании, — информирует портал belnovosti.
Певица отправилась туда вместе с Андреем Данилко. Поездка проходила в рамках съемки проекта о путешествиях «Орел и решка».
В Барселоне полиция продержала Веру более трех часов. Документы ее были утеряны, проверяли базу отпечатков пальцев.
В итоге ей разрешили въезд только на три съемочных дня.
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Причину такого недоброжелательного отношения Брежневой узнать так и не удалось. Но она была рада хоть и не долго, но все же поработать вместе со съемочной группой.
Как ранее писал «Рамблер», Констанин Меладзе женился на Брежневой в октябре 2015 года в Италии.
Их разница в возрасте — 19 лет. У композитора есть трое детей от первого брака, у певицы — две дочери.
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Шоу-бизнес , Андрей Данилко , Вера Брежнева
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