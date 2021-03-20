Брежневу задержала полиция в Испании

Певица отправилась туда вместе с Андреем Данилко . Поездка проходила в рамках съемки проекта о путешествиях «Орел и решка».

В Барселоне полиция продержала Веру более трех часов. Документы ее были утеряны, проверяли базу отпечатков пальцев.

В итоге ей разрешили въезд только на три съемочных дня.

Причину такого недоброжелательного отношения Брежневой узнать так и не удалось. Но она была рада хоть и не долго, но все же поработать вместе со съемочной группой.

Как ранее писал «Рамблер», Констанин Меладзе женился на Брежневой в октябре 2015 года в Италии.

Их разница в возрасте — 19 лет. У композитора есть трое детей от первого брака, у певицы — две дочери.