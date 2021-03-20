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Королева красоты умерла в 27 лет от рака 

Экспресс газета 55 минут назад
Королева красоты умерла в 27 лет от рака
Фото: Instagram
«Мисс Бишкек — 2012» Зульфира Эркинбекова ушла из жизни 19 марта, сообщает «Стархит». Девушка скончалась в одной из больниц Турции, где проходила лечение от рака яичников.
О страшном диагнозе королева красоты сообщила несколько дней назад — врачи неожиданно обнаружили у девушки рак яичников в четвертой стадии. Эркинбекова срочно начала собирать деньги на дорогостоящую операцию, которая могла бы сохранить ей жизнь.

«Беда приходит оттуда, откуда не ждешь, и это страшное слово «рак» коснулось меня. После обследования мне назначили операцию, а далее будут курсы химиотерапии. Это долгий и тяжелый путь, но сдаваться нельзя! Позади так много, впереди еще больше! Прошу помочь мне бороться, откликнуться и принять активное участие в восстановлении моего здоровья по возможности. Я хочу жить и сказать, что я победила рак!» — обращалась девушка к подписчикам.

Четыре месяца назад Зульфира родила второго малыша. После родов у нее неожиданно увеличился живот — за два-три дня он достиг размеров «как на девятом месяце беременности». Медики провели срочную операцию, а после нее девушке потребовалась и еще одна. Ее согласились сделать в Стамбуле за двадцать тысяч долларов, именно эту сумму и собирала семья Эркинбековых.

«После операции станет ясно, какое реабилитационное лечение еще понадобится. Прошу всех неравнодушных о помощи, прошу спасти мою единственную сестру, которую дома ждут дочь и сын, который особенно нуждается в матери», — писал брат девушки.

Однако 20 марта Зульфира скончалась, не дождавшись операции. У нее остались двое детей — пятилетняя дочь и четырехмесячный сын.
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Шоу-бизнес , StarHit , Турция
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