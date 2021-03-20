Волочкова: «вытравить деревню» из Собчак невозможно

Бывшая прима Большого театра в интервью на одном из Youtube-каналов нелицеприятно высказалась о Ксении Собчак

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Она рассказала, как телеведущая приезжала к ней домой, чтобы взять интервью, и объяснила не самое вежливое поведение Ксении завистью

"Ей просто не дает покоя моя женственность. ... Она ведь хотела быть балериной и не стала. Конечно, она не может это пережить", - цитирует слова Волочковой radiosputnik.ria.ru.

Анастасия вспомнила эпизод, когда Собчак решила попробовать встать на пуанты рядом с ней.

По ее словам, на журналистку даже не налезла пачка. А сама балерина «из чувства такта» выполняла па вполсилы, чтобы е гостья не выглядела «еще более нелепо».

В итоге Волочкова оскорбилась на «дешевые подколы» Собчак и на ту «пакость», во что превратилось интервью.

«"Дом-2" остался в ней навсегда. Знаете, девушку из деревни можно вытравить, а вот деревню из девушки – никогда», - резюмировала танцовщица.

Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Волочкова выложила в инстаграм очередную фотографию себя, любимой.

Балерина сделала селфи перед зеркалом, где туалетный столик с косметическими принадлежностями.

Звезда сообщила фолловерам, что довольна своей физической формой.