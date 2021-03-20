В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Волочкова: «вытравить деревню» из Собчак невозможно

Ирина Лебедева
31 минуту назад
Бывшая прима Большого театра в интервью на одном из Youtube-каналов нелицеприятно высказалась о Ксении Собчак.
Волочкова: «вытравить деревню» из Собчак невозможно
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она рассказала, как телеведущая приезжала к ней домой, чтобы взять интервью, и объяснила не самое вежливое поведение Ксении завистью
"Ей просто не дает покоя моя женственность. ... Она ведь хотела быть балериной и не стала. Конечно, она не может это пережить", - цитирует слова Волочковой radiosputnik.ria.ru.
Анастасия вспомнила эпизод, когда Собчак решила попробовать встать на пуанты рядом с ней.
По ее словам, на журналистку даже не налезла пачка. А сама балерина «из чувства такта» выполняла па вполсилы, чтобы е гостья не выглядела «еще более нелепо».
В итоге Волочкова оскорбилась на «дешевые подколы» Собчак и на ту «пакость», во что превратилось интервью.
«"Дом-2" остался в ней навсегда. Знаете, девушку из деревни можно вытравить, а вот деревню из девушки – никогда», - резюмировала танцовщица.
Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Волочкова выложила в инстаграм очередную фотографию себя, любимой.
Балерина сделала селфи перед зеркалом, где туалетный столик с косметическими принадлежностями.
Звезда сообщила фолловерам, что довольна своей физической формой.
Правда, дается стройность не так легко — благодаря тренировкам и полуголодной диете.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Анастасия Волочкова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители