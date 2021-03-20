Волочкова помирилась с мамой и дочерью

У Анастасии Волочковой были непростые отношения с дочерью Ариадной и мамой Тамарой Владимировной. Особенно – с мамой.

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«Комсомольская Правда» приводит отрывки из новых мемуаров балерины, которые называются «Плата за успех».

«Два года назад у нас с мамой состоялась кульминация нашего недопонимания друг друга. Я предложила перестать притворяться друг перед другом и наконец-то поговорить спокойно, как мать с дочерью. И мы поговорили...

Когда мама, находясь в моем новом доме, который я купила на собственные деньги и в котором определила для нее отдельную, просторную и красивую комнату, стоя у роскошной мраморной лестницы, прокричала мне в лицо, грозя и показывая фигу: «Я все сделаю, чтобы у тебя не было счастья! Чтобы у тебя отношения с дочкой были хуже, чем мои с тобой!», у меня опустились руки».

Волочкова рассказала, что всегда старалась, чтобы ее дочь была свободной в своих поступках и решениях.

По ее словам, она всегда надеялась на то, что девочка вырастет и перестанет быть зависимой от семейных конфликтов.

«Я между двух огней: с одной стороны — мама, которая считает, что она мною недолюблена, а с другой — дочь, ревнующая, что я уделяю внимание кому-то другому. Я не знаю, как выношу эту двойную патологическую ревность», - жаловалась Анастасия.

Но время все расставляет по местам. Ариша повзрослела, Тамара Владимировна стала старше, и ко всем пришло понимание, что они – родные люди и семья. Что нужно не воевать друг с другом, а друг друга поддерживать.

«Все у нас замечательно с мамой и Аришей. Все поняли, что происходит вокруг. С мамой прекрасно общаемся, и Ариша поняла, что мама у нее одна и на меня она может всегда рассчитывать», - сообщила Волочкова журналистам «КП».

Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Волочкова в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ сообщила, что вновь возобновила отношения со своим предыдущим мужчиной.