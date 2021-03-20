В сети обсуждают фото: Асмус в объятиях молодого мужчины 

Кристина Асмус выложила в инстаграм фотографии, где она запечатлена в объятиях молодого актера.
Это ее коллега Егор Медведев, они оба играют в шоу «Вернувшиеся».
«Кристина сказала, Кристина сделала! Обещала сообщить о новых датах легендарного провокационного шоу «Вернувшиеся», в котором мы можем с вами оказаться один на один в комнате? Сообщила, и билеты были раскуплены мгновенно», — написала Асмус в микроблоге.
Поклонники сразу решили, что Кристина показала нового бойфренда.
«Кто это? Новый любовник?», — спросили у актрисы.
Та в долгу не осталась.
«Конечно! Ко мне в ленту только через постель попасть можно».
Фолловеры активно обсуждают, подходят ли молодые люди друг другу и строят всяческие предположения по поводу их совместного будущего.
«Ну все, Кристина, держись, люди вооружились карандашами, готовы писать о вашем новом "романе"…»
Как ранее сообщал «Рамблер», сейчас в инстаграме актрисы появляется все больше посторонних мужчин.
Асмус показывает, что на личном фронте у нее все в порядке. В качестве доказательства она периодически постит букеты от анонимных поклонников.