В сети обсуждают фото: Асмус в объятиях молодого мужчины 

«Кристина сказала, Кристина сделала! Обещала сообщить о новых датах легендарного провокационного шоу «Вернувшиеся», в котором мы можем с вами оказаться один на один в комнате? Сообщила, и билеты были раскуплены мгновенно», — написала Асмус в микроблоге.