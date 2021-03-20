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В сети обсуждают фото: Асмус в объятиях молодого мужчины 

Ирина Лебедева 28 минут назад
В сети обсуждают фото: Асмус в объятиях молодого мужчины
Фото: Instagram
Кристина Асмус выложила в инстаграм фотографии, где она запечатлена в объятиях молодого актера.
Это ее коллега Егор Медведев, они оба играют в шоу «Вернувшиеся».

«Кристина сказала, Кристина сделала! Обещала сообщить о новых датах легендарного провокационного шоу «Вернувшиеся», в котором мы можем с вами оказаться один на один в комнате? Сообщила, и билеты были раскуплены мгновенно», — написала Асмус в микроблоге.

Поклонники сразу решили, что Кристина показала нового бойфренда.

«Кто это? Новый любовник?», — спросили у актрисы.

Та в долгу не осталась.

«Конечно! Ко мне в ленту только через постель попасть можно».

Фолловеры активно обсуждают, подходят ли молодые люди друг другу и строят всяческие предположения по поводу их совместного будущего.

«Ну все, Кристина, держись, люди вооружились карандашами, готовы писать о вашем новом "романе"…»

Как ранее сообщал «Рамблер», сейчас в инстаграме актрисы появляется все больше посторонних мужчин.
Асмус показывает, что на личном фронте у нее все в порядке. В качестве доказательства она периодически постит букеты от анонимных поклонников.
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Шоу-бизнес , Егор Медведев , Кристина Асмус
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