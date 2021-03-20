Федосеева-Шукшина недовольна сыном Алибасова 

Лидия Федосеева-Шукшина огорчена, что ее не допускают к общению с собственным супругом. Уже несколько месяцев она не может выйти с ним на связь.

А сейчас Бари Каримовича вообще перевезли в Калининград , куда, по словам его сына, собирается перебраться и мать Бари-младшего.

Пожилая актриса

журналистам Собеседника, что у нее кровью сердце обливается из-за поведения сына продюсера.

Она считает, что тот буквально похоронил ее супруга заживо, и устраивает вокруг отца отвратительное шоу.

«Пока жива я и жив наш брак — будет жить и мой муж. Меня, кстати, очень беспокоит, что при живом отце сын говорит о нем, как о мертвом. Это просто возмутительно!»

Также Лидия Николаевна опасается, что оторванный от реальности Алибасов может стать легкой добычей рейдеров и вообще мошенников разного пошиба.

У продюсера много ценного имущества, недвижимости.

«В жизни каждого может появится ласковый юноша из Украины или добрая девушка из Средней Азии, и поминай имущество. И если мне удалось вернуть жилье, то многие люди, оказавшиеся в подобной ситуации, остаются ни с чем».

В жизни Федосеевой-Шукшиной таким «юношей» стал помощник Алибасова Сергей Моцарь , на которого переписали квартиру. К счастью, позже эту сделку признали недействительной.

Актриса мечтает спасти Алибасова от непорядочного окружения и зовет его жить вместе в возвращенной по суду квартире в Новой Москве, «подальше от наших деток».

Как ранее писал «Рамблер», Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии и рискует стать «овощем», заявил изданию «Дни.ру» его сын Бари Алибасов-младший.

По его словам, продюсер может начисто потерять память.