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Федосеева-Шукшина недовольна сыном Алибасова 

Ирина Лебедева 30 минут назад
Федосеева-Шукшина недовольна сыном Алибасова
Фото: РИА Новости
Лидия Федосеева-Шукшина огорчена, что ее не допускают к общению с собственным супругом. Уже несколько месяцев она не может выйти с ним на связь.
А сейчас Бари Каримовича вообще перевезли в Калининград, куда, по словам его сына, собирается перебраться и мать Бари-младшего.
Пожилая актриса
журналистам Собеседника, что у нее кровью сердце обливается из-за поведения сына продюсера.
Она считает, что тот буквально похоронил ее супруга заживо, и устраивает вокруг отца отвратительное шоу.

«Пока жива я и жив наш брак — будет жить и мой муж. Меня, кстати, очень беспокоит, что при живом отце сын говорит о нем, как о мертвом. Это просто возмутительно!»

Также Лидия Николаевна опасается, что оторванный от реальности Алибасов может стать легкой добычей рейдеров и вообще мошенников разного пошиба.
У продюсера много ценного имущества, недвижимости.

«В жизни каждого может появится ласковый юноша из Украины или добрая девушка из Средней Азии, и поминай имущество. И если мне удалось вернуть жилье, то многие люди, оказавшиеся в подобной ситуации, остаются ни с чем».

В жизни Федосеевой-Шукшиной таким «юношей» стал помощник Алибасова Сергей Моцарь, на которого переписали квартиру. К счастью, позже эту сделку признали недействительной.
Актриса мечтает спасти Алибасова от непорядочного окружения и зовет его жить вместе в возвращенной по суду квартире в Новой Москве, «подальше от наших деток».
Как ранее писал «Рамблер», Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии и рискует стать «овощем», заявил изданию «Дни.ру» его сын Бари Алибасов-младший.
По его словам, продюсер может начисто потерять память.
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Шоу-бизнес , Сергей Моцарь , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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