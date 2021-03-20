Сексолог уверена: Легкоступову насиловали перед смертью 

«Я несколько раз была на программах, посвященных этой трагической ситуации, На одной из них я заявляла об этом, но меня никто не услышал. Теперь наконец об этом заговорили открыто. Гематомы на внутренней поверхности бедер, которые обнаружили у Валюши, говорят о насилии. Никаким другим образом их получить невозможно», — приводит слова Перелыгиной «Собеседник».
«Так бывает, что у возрастной пары сначала начинается сексуальный взлет на фоне новизны отношений и гормонального подъема. А впоследствии, когда гормоны приходят в норму, нормальный половой акт становится невозможен по причине слабости мужчины. Мужчина, и без того имеющий садистские наклонности, начинает раздражаться и агрессировать в отношении женщины… В результате попытки совершить половой акт сопровождаются жестокими действиями и причинением телесных повреждений в области гениталий и как раз внутренних поверхностей бедер, часто и ягодиц. Слабый мужчина всегда вымещает зло на том, кто не может ответить», — уверена сексолог.