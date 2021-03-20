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Наставники не повернулись к девочке с нестандартным голосом

Ирина Лебедева
1 час назад
Неожиданная и крайне неприятная история произошла на очередном выпуске восьмого сезона шоу «Голос.Дети».
Наставники не повернулись к девочке с нестандартным голосом
Фото: YouTubeYouTube
Во время слепых прослушиваний ни один из наставников не повернулся к Елене Чесноковой, блестяще исполнившей композицию «Белым снегом» (музыка - Евгений Родыгин, слова — Григорий Варшавский).
В соцсетях активно критикуют Лободу, Басту и Крида, не поддержавших, по мнению зрителей, самую талантливую участницу.
«Девочка с хрустальным голосом. Таких так мало на нашей эстраде!», Это лучшее выступление за весь выпуск минимум. И как всегда такие бриллианты судьям не нужны. Девочка не для «Голоса», она его переросла», «Она просто поет лучше наставников, вот они и не повернулись», - возмущаются слушатели.
Похоже, в гневных комментариях – большая доля истины.
Баста отметил, что Чесноковой уже не подходит детский «Голос» - она выступает как профессиональная певица. А Лобода призналась, что просто не умеет работать с таким нестандартным талантом.
«Я не повернулась, потому что я вижу и чувствую возможности вашего голоса, но я не совсем понимаю, буду ли я правильно подбирать песни правильный репертуар для такого голоса», - приводит слова Светланы Лободы Экспресс Газета.
Как ранее сообщал «Рамблер», в 4-м выпуске телешоу «Голос. Дети», принимала участие 8-летняя девочка из Новосибирска Маргарита Бавская. Она спела песню Полины Гагариной «Ангелы в танце».
На телешоу к 8-летней девочке из Новосибирска развернулись все судьи.
Шоу-бизнес,Елена Чеснокова,Светлана Лобода,Полина Гагарина,
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