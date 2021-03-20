Звезда сериала «След» напал с ножом на автоинспектора

Андрей Лавров , актер театра и кино, задержан полицией за нападение на сотрудника военной автомобильной инспекции (ВАИ) с ножом на одной из московских набережных.

Фото: Instagram Instagram

По информации телеканала РЕН ТВ, вечером 19 марта к стоявшему на посту инспектору подошел вооруженный ножом Лавров.

Актер стал угрожать работнику ВАИ, тот бросился бежать. Лаврова остановили проезжавшие мимо полицейские.

О причинах конфликта СМИ пока не сообщают. Высказываются предположения, что Андрей мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Но за подобное хулиганство 44-летнему актеру грозит реальный тюремный срок по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Лавров - кандидат в мастера спорта. Окончил ГИТИС, работал в столичном театре "Бенефис". А также снимался в сериалах "След", "Универ", "Счастливы вместе" и других.

Как ранее писал «Рамблер», вооруженный водитель напал на автоинспектора в Подмосковье.

Машина съехала в кювет в Лыткарине. Когда на место прибыла дорожная полиция, водителю предложили пересесть в машину инспекторов, чтобы составить там протокол.