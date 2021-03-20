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Звезда сериала «След» напал с ножом на автоинспектора

Ирина Лебедева
37 минут назад
Андрей Лавров, актер театра и кино, задержан полицией за нападение на сотрудника военной автомобильной инспекции (ВАИ) с ножом на одной из московских набережных.
Звезда сериала «След» напал с ножом на автоинспектора
Фото: InstagramInstagram
По информации телеканала РЕН ТВ, вечером 19 марта к стоявшему на посту инспектору подошел вооруженный ножом Лавров.
Актер стал угрожать работнику ВАИ, тот бросился бежать. Лаврова остановили проезжавшие мимо полицейские.
О причинах конфликта СМИ пока не сообщают. Высказываются предположения, что Андрей мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Но за подобное хулиганство 44-летнему актеру грозит реальный тюремный срок по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).
Лавров - кандидат в мастера спорта. Окончил ГИТИС, работал в столичном театре "Бенефис". А также снимался в сериалах "След", "Универ", "Счастливы вместе" и других.
Как ранее писал «Рамблер», вооруженный водитель напал на автоинспектора в Подмосковье.
Машина съехала в кювет в Лыткарине. Когда на место прибыла дорожная полиция, водителю предложили пересесть в машину инспекторов, чтобы составить там протокол.
Там мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь.
Шоу-бизнес,Андрей Лавров,ГИБДД,
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