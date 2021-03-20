Стоцкая призналась, что скрывала развод с мужем

Барановская задала вопрос о том, как семья Анастасии пережила карантин по коронавирусу, не было ли ссор с супругом.
Певица неожиданно ответила, что с мужем они разошлись более двух лет назад, еще до пандемии ковида.
Развод они скрывали во избежание слухов и сплетен, да и просто рана была свежа и не хотелось лишней боли.
Само расставание, по словам Стоцкой, было достаточно тяжелым, но в итоге бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения.
Во многом потому, что Абгарян был и остается прекрасным отцом. Он едва ли не ежедневно общается с детьми, возит сына на шахматы.
У Анастасии и Сергея двое детей – сын и дочь.
Как ранее писал
«Рамблер», Анастасия Стоцкая в эфире программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на Русском радио отказалась делать ДНК-тест, чтобы доказать, что Филипп Киркоров
не является отцом её сыну.