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Стоцкая призналась, что скрывала развод с мужем

Ирина Лебедева
24 минуты назад
Анастасия Стоцкая на шоу Юлии Барановской «Всё к лучшему» на «Русском радио» рассказала, что ее брак с Сергеем Абгаряном распался уже довольно давно.
Стоцкая призналась, что скрывала развод с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Барановская задала вопрос о том, как семья Анастасии пережила карантин по коронавирусу, не было ли ссор с супругом.
Певица неожиданно ответила, что с мужем они разошлись более двух лет назад, еще до пандемии ковида.
Развод они скрывали во избежание слухов и сплетен, да и просто рана была свежа и не хотелось лишней боли.
Само расставание, по словам Стоцкой, было достаточно тяжелым, но в итоге бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения.
Во многом потому, что Абгарян был и остается прекрасным отцом. Он едва ли не ежедневно общается с детьми, возит сына на шахматы.
У Анастасии и Сергея двое детей – сын и дочь.
Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Стоцкая в эфире программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на Русском радио отказалась делать ДНК-тест, чтобы доказать, что Филипп Киркоров не является отцом её сыну.
Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Анастасия Стоцкая,Филипп Киркоров,Русское Радио,
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