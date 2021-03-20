Стоцкая призналась, что скрывала развод с мужем

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Барановская задала вопрос о том, как семья Анастасии пережила карантин по коронавирусу, не было ли ссор с супругом.

Певица неожиданно ответила, что с мужем они разошлись более двух лет назад, еще до пандемии ковида.

Развод они скрывали во избежание слухов и сплетен, да и просто рана была свежа и не хотелось лишней боли.

Само расставание, по словам Стоцкой, было достаточно тяжелым, но в итоге бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения.

Во многом потому, что Абгарян был и остается прекрасным отцом. Он едва ли не ежедневно общается с детьми, возит сына на шахматы.

У Анастасии и Сергея двое детей – сын и дочь.