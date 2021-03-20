Анастасия Стоцкая разошлась с мужем 

Российская певица Анастасия Стоцкая рассталась с супругом. Оказалось, что она и Сергей Абгарян уже два с половиной года не живут вместе, но от публики они это тщательно скрывали.

Об этом 38-летняя артистка рассказала на шоу Юлии Барановской «Всё к лучшему» на Русском радио. Телеведущая спросила Стоцкую, как она пережила карантин в одном доме с супругом и артистка призналась, что они уже давно не являются парой.

Наверное, нет смысла сейчас скрывать: мы с мужем уже два с половиной года не живём вместе, — поделилась она.

По словам певицы, расставание у них было сложным, и какое-то время она вообще не хотела ни с кем говорить о личных проблемах. Однако сейчас она уже воспринимает случившееся спокойно и подчёркивает, что Сергей, несмотря на развод, был и остаётся хорошим отцом.

Им удалось сохранить дружеские отношения. Он ежедневно встречается с детьми. Возит сына на шахматы. По словам Стоцкой, не последнюю роль сыграло то, что Абгарян из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте.

Анастасия и Сергей поженились в 2010 году. Через какое-то время у них родился сын, а в 2017 году — дочь Вера.