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Анастасия Стоцкая разошлась с мужем 

Newsru.com 57 минут назад
Анастасия Стоцкая разошлась с мужем
Фото: РИА Новости
Российская певица Анастасия Стоцкая рассталась с супругом. Оказалось, что она и Сергей Абгарян уже два с половиной года не живут вместе, но от публики они это тщательно скрывали.
Об этом 38-летняя артистка рассказала на шоу Юлии Барановской «Всё к лучшему» на Русском радио. Телеведущая спросила Стоцкую, как она пережила карантин в одном доме с супругом и артистка призналась, что они уже давно не являются парой.

Наверное, нет смысла сейчас скрывать: мы с мужем уже два с половиной года не живём вместе, — поделилась она.

По словам певицы, расставание у них было сложным, и какое-то время она вообще не хотела ни с кем говорить о личных проблемах. Однако сейчас она уже воспринимает случившееся спокойно и подчёркивает, что Сергей, несмотря на развод, был и остаётся хорошим отцом.
Им удалось сохранить дружеские отношения. Он ежедневно встречается с детьми. Возит сына на шахматы. По словам Стоцкой, не последнюю роль сыграло то, что Абгарян из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте.
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Анастасия и Сергей поженились в 2010 году. Через какое-то время у них родился сын, а в 2017 году — дочь Вера.
Российская певица Анастасия Стоцкая в очередном выпуске программы «Секрет на миллион» рассказала, почему её сын так похож на Филиппа Киркорова. Девушка призналась, что была влюблена в артиста в начале 2000-х годов, когда он её продюсировал как актрису и певицу. Однако их роман не сложился из-за обещаний Киркорова, которые он так и не выполнил, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая , Юлия Барановская , Русское Радио
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