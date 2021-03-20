Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Смотреть противно»: Киркорова раскритиковали за фото в юбке 

Елена Прошина 1 час назад
«Смотреть противно»: Киркорова раскритиковали за фото в юбке
Фото: Instagram
Не все пользователи Instagram оценили образ Филиппа Киркорова, в котором он появился на дне рождения телеведущей Анастасии Ивлеевой. Певец поразил подписчиков тем, что нарядился в юбку.
Артист пояснил, что на юбилее (Ивлеевой исполнилось 30 лет) был строгий дресс-код: гости должны были придерживаться стиля «кибер-барокко». Киркоров выбрал для себя белую рубашку в синюю полоску, жакет, белые брюки, длинную юбку поверх них, а также очки-гогглы, изрешеченную шляпу, сумку-седло и сандалии с белыми носками.
«Так нарядно собраться я мог только на день рождения к Настюшке», — пояснил артист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Большинство подписчиков «поп-короля» российской сцены одобрили образ своего кумира, отметив, что он, как всегда, оказался самым неотразимым на празднике. Но нашлись и те, кому наряд певца пришёлся не по вкусу.
«Я не пойму у него что брюки закончились везде в юбках», — выразила негодование пользовательница под ником marisha1986kmv.
«Конкретный перебор! Безвкусица полнейшая. Филя заигрался или впал в детство», — заявила
larisazakharova25.
«Стиль?! Не не слышали…» — отметил historyandstoryspb.
«Маразм настал», — написал niki_ta6797.
«Смотреть противно», — констатировала lizatort2021.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Иван Ургант высмеял Аллу Пугачёву, которая тоже присутствовала на дне рождения Ивлеевой. Телеведущий показал фото, на котором примадонна изображена в компании рэпера Элджея. Он пошутил, что певица, обращаясь к артисту, назвала его Игорем и заявила, что ему «очень хорошо без усов».
Видео дня. Ухажер подарил Муцениеце машину за 10 миллионов
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анастасия Ивлеева , Иван Ургант , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
01:19
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
Происшествия Криминал
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
00:32
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
Происшествия
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
00:57
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
Происшествия Криминал
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
00:26
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
Происшествия
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
00:04
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
Происшествия Азия
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
01:26
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
Происшествия
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
00:08
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
Происшествия Пожары
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
00:39
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
Происшествия Новости Москвы
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
00:20
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
Происшествия Новости Москвы
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
00:19
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение