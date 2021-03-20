«Смотреть противно»: Киркорова раскритиковали за фото в юбке 

Не все пользователи Instagram оценили образ Филиппа Киркорова , в котором он появился на дне рождения телеведущей Анастасии Ивлеевой . Певец поразил подписчиков тем, что нарядился в юбку.

Артист пояснил, что на юбилее (Ивлеевой исполнилось 30 лет) был строгий дресс-код: гости должны были придерживаться стиля «кибер-барокко». Киркоров выбрал для себя белую рубашку в синюю полоску, жакет, белые брюки, длинную юбку поверх них, а также очки-гогглы, изрешеченную шляпу, сумку-седло и сандалии с белыми носками.

«Так нарядно собраться я мог только на день рождения к Настюшке», — пояснил артист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Большинство подписчиков «поп-короля» российской сцены одобрили образ своего кумира, отметив, что он, как всегда, оказался самым неотразимым на празднике. Но нашлись и те, кому наряд певца пришёлся не по вкусу.

«Я не пойму у него что брюки закончились везде в юбках», — выразила негодование пользовательница под ником marisha1986kmv.

«Конкретный перебор! Безвкусица полнейшая. Филя заигрался или впал в детство», — заявила

larisazakharova25.

«Стиль?! Не не слышали…» — отметил historyandstoryspb.

«Маразм настал», — написал niki_ta6797.

«Смотреть противно», — констатировала lizatort2021.