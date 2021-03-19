Волочкова о фигуре Собчак: «Без слез не взглянешь»

Балерина в очередной раз проехалась по личности и внешности своей заклятой подружки.

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В пору своей молодости Настя Волочкова и Ксения Собчак тусили в одной компании и даже, говорят, дружили. До тех пор, пока Настя не позарилась на возлюбленного Ксюши — бизнесмена Вячеслава Лейбмана.

Ведущая однажды обнаружила переписку бойфренда с танцовщицей и билеты из Москвы в Санкт-Петербург. Волочкова же уверяет, что поводов для обиды у Собчак нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) При этом публичные личности никогда не упускают возможности куснуть друг друга.

В недавнем выпуске шоу “Дай сказать” прима-балерина Большого в очередной раз прошлась по личности журналистки.

Она припомнила, как пригласила ту к себе домой в рамках съемки авторской программы “Осторожно, Собчак”. А гостья принялась повсюду совать нос, вести себя вызывающе и задавать неудобные вопросы. При этом хватала балерину за грудь, проверяя, настоящая ли она.

Когда же они пошли в баню, Ксения отказалась прилюдно раздеваться. И все потому, что стесняется своего неидеального тела и не хочет неудачно выглядеть рядом с подтянутой Волочковой.

“На ее тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет”, — категорична во мнении танцовщица.

К сказанному Настя добавила, что ведущая ей просто завидует. Ведь балерина окутана любовью и восхищением мужчин, чего Собчак явно лишена. А еще Ксения в детстве хотела стать балериной, но не получилось. Теперь только и остается с завистью смотреть на ту, у кого был и есть успех, мстительно заявила королева шпагатов.