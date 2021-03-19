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Москва

Гузеева предупредила о действующих от ее имени мошенниках 

Вероника Полынина 16 минут назад
Гузеева предупредила о действующих от ее имени мошенниках
Фото: РИА Новости
Телеведущая Лариса Гузеева предупредила подписчиков о мошенниках, действующих от ее имени.
Телеведущая опубликовала в Instagram два поста с розыгрышем подарков, а затем узнала, что подписчикам от ее имени начали писать мошенники, которые сообщали о мнимой победе и просили оплатить комиссию или доставку выигрыша.
Гузеева подчеркнула, что устроенный ею розыгрыш не предполагает никаких скрытых платежей. Телеведущая также напомнила, что сообщить о победе в конкурсе может либо она со своего аккаунта, либо блог о продвижении в Instagram, который она также указала в посте. Все сообщения с других аккаунтов являются мошенническими.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж для работы в новом телешоу на канале «Пятница».
В проекте «ТикТок Талант» она выступила в роли члена жюри. На опубликованных в соцсетях снимках Гузеева выглядит заметно помолодевшей: на ней кожаные брюки и объемная джинсовая куртка, макияж с акцентом на губы и укладка с зачесанными назад волосами.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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