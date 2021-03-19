О выборе, сделанном много лет назад, актриса не жалеет.

Татьяна Федотова сыграла лишь одну эпизодическую роль в картине «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля , но именно ей очень запомнилась и полюбилась зрителям.

Роль младшей жены Абдуллы, Гюльчатай, досталась 16-летней Татьяне Федотовой по счастливой случайности. Изначально планировалось, что «открывать личико» в кадре будет Татьяне Денисова, но та из-за экзаменов в Московском цирковом училище уехала со съемок и ей пришлось срочно искать замену. Ассистенты режиссера отправились в училище имени Вагановой, где встретили другую Татьяну — Федотову. Сдав экзамены, девушка отправилась на съемки, после которых вмиг стала популярной и узнаваемой.

Тем не менее, продолжать актерскую карьеру Федотова отказалась сознательно. Позже она рассказала журналистам, что никогда не мечтала о славе, да и к тому же опасалась, что ее судьба, как и судьбы большинства актеров, сложится трагически.

Татьяна и балериной быть вовсе не мечтала, но все же окончила хореографическое училище имени Вагановой, куда ее пристроили родители после танцевального кружка в интернате — там она училась в школьные годы. После она устроилась на работу в танцевальный ансамбль и в «Ленконцерте» познакомилась с композитором Геннадием Кузьминым , за которого и вышла замуж.

Оказалось, что Татьяна всегда мечтала о счастливой семье, поэтому полностью посвятила себя заботам о супруге и детях. Когда дети выросли, Федотова устроилась на должность уборщицы в одном из московских музеев, где и трудится по сей день. О сделанном выборе, по ее словам, она ни разу не пожалела.