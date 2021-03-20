Крутой назвал Леонтьева гениальным артистом

Жизнь и карьера певца Валерия Леонтьева складывались далеко не легко и удачно. Об этом композитор Игорь Крутой заявил в своем инстаграме.

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Сегодня, как сообщал «Рамблер», Леонтьеву исполнилось 72 года. По этому случаю Крутой опубликовал в инстаграме видеозапись с концерта певца, на которой тот исполняет песню «Я позабыл твое лицо».

В подписи он назвал Леонтьева народным любимцем, своим другом и гениальным артистом. Крутой сообщил, что жизнь и карьера Леонтьева складывались далеко не легко и удачно.

«Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком...» — рассказал композитор.

Он высказал мнение, что слава и народная любовь лишь уравновесили то, что Леонтьеву пришлось пройти на своем жизненном пути.