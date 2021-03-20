Крутой назвал Леонтьева гениальным артистом

Жизнь и карьера певца Валерия Леонтьева
складывались далеко не легко и удачно. Об этом композитор Игорь Крутой заявил в своем инстаграме.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Леонтьеву исполнилось 72 года. По этому случаю Крутой опубликовал в инстаграме видеозапись с концерта певца, на которой тот исполняет песню «Я позабыл твое лицо».
В подписи он назвал Леонтьева народным любимцем, своим другом и гениальным артистом. Крутой сообщил, что жизнь и карьера Леонтьева складывались далеко не легко и удачно.
«Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком...» — рассказал композитор.
Он высказал мнение, что слава и народная любовь лишь уравновесили то, что Леонтьеву пришлось пройти на своем жизненном пути.
«Дорогой мой друг! Как бы я хотел, чтобы ты был счастлив! Как бы я мечтал, чтобы ты чаще улыбался не грустно-вымученной улыбкой, а той, своей фирменной, после прочтения матерных частушек... А еще я желаю, чтобы ты был здоров и подольше оставался на сцене таким же любимым и таким же востребованным, радуя всех своими новыми песнями, новыми программами и просто возможностью общаться с гением...» — написал Крутой.