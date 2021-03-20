Шаляпин может встречаться с внучкой Гурченко 

На днях состоялась вечеринка по случаю финала конкурса «Мисс Queen of the World». Шаляпин посетил ее. Он приехал туда с Королевой. Певец заявил журналистам, что та является подругой его детства. Его знакомые рассказали «Комсомольской правде», что Шаляпин не впервые посещает мероприятия в компании внучки Гурченко.

«Говорят, что Шаляпин и Королева и правда давно знакомы, но артист не знал, что Елена наследница Гурченко. Теперь уж понятно, что такую невесту Прохор не упустит», — сообщает издание.

В 2018-2020 годах, как сообщал «Рамблер», Шаляпин встречался с бывшей женой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Летом он признался, что обожает секс, а связал свою любвеобильность с тем, что является стрельцом по знаку зодиака. При этом Шаляпин подчеркнул, что занимается сексом очень мало, потому что против беспорядочного секса и боится заразиться болезнью, передающейся половым путем.

Также он сообщил, что порой смотрит порнографические фильмы, никогда не практиковал секс по видеосвязи, потому что боится, что кто-то подсмотрит, и не испытывает тяги к сексу в общественных местах по той же причине, а также потому, что считает это отвратительным, некрасивым и неприличным.