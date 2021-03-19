Дочь Кончаловского решилась на пластику груди 

19-летняя Мария рассказала подписчикам в Instagram , что собирается сделать пластику груди. После того, как Мария резко похудела, ее грудь поменяла форму. Девушка хочет исправить несовершенства и копит деньги на пластику.

«В ближайший год планирую это сделать. Просто история долгая. Нужно с максимальной ответственностью подойти к выбору клиники. Кредит на грудь брать — суперстранно. Поэтому плюс-минус 300 тысяч должно быть на руках», — поделилась Мария.

Девушка отметила, что не собирается увеличивать бюст. По ее словам, «она как была первого размера, так и останется».

При этом Мария предположила, что пластические хирурги отговорят ее от операции.

«Возможно, что врачи мне скажут не делать этого. Поэтому охладите пыл», — призвала подписчиков Мария.

Как сообщал «Рамблер», два года назад дочь Любови Толкалиной похудела на 30 килограммов. Она рассказала, что полностью исключила из рациона мучное, сладкое, картофель, макароны, масло и пакетированные соки, старалась не превышать суточную калорийность в 1500 ккал, организовывала 2 разгрузочных дня в неделю и занималась с личным тренером.