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Дочь Кончаловского решилась на пластику груди 

Вероника Полынина 1 час назад
Дочь Кончаловского решилась на пластику груди
Фото: Instagram
Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская готовится к операции.
19-летняя Мария рассказала подписчикам в Instagram, что собирается сделать пластику груди. После того, как Мария резко похудела, ее грудь поменяла форму. Девушка хочет исправить несовершенства и копит деньги на пластику.

«В ближайший год планирую это сделать. Просто история долгая. Нужно с максимальной ответственностью подойти к выбору клиники. Кредит на грудь брать — суперстранно. Поэтому плюс-минус 300 тысяч должно быть на руках», — поделилась Мария.

Девушка отметила, что не собирается увеличивать бюст. По ее словам, «она как была первого размера, так и останется».
При этом Мария предположила, что пластические хирурги отговорят ее от операции.

«Возможно, что врачи мне скажут не делать этого. Поэтому охладите пыл», — призвала подписчиков Мария.

Как сообщал «Рамблер», два года назад дочь Любови Толкалиной похудела на 30 килограммов. Она рассказала, что полностью исключила из рациона мучное, сладкое, картофель, макароны, масло и пакетированные соки, старалась не превышать суточную калорийность в 1500 ккал, организовывала 2 разгрузочных дня в неделю и занималась с личным тренером.
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Шоу-бизнес , Мария Михалкова-кончаловская , Егор Кончаловский
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