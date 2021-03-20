Ненашева рассказала о конфликте с Зыкиной 

По словам Ненашевой, инцидент произошел на концерте в Кишеневе, где она решила исполнять «Калинку». Однако с этой композицией хотела выступить и Людмила Зыкина, и попросила Ненашеву отказаться от песни. В итоге Ненашева все же спела именно «Калинку».

После концерта Зыкина подошла к ней и пообещала припомнить этот поступок.

«Я ничего ей не ответила. И она мне припомнила… Через несколько лет в Колонном зале был концерт. Зыкина приболела, и меня попросили спеть песню «Течет Волга». Я спела. Потом концерт я случайно увидела в эфире и меня там не было. Редактор сказала мне, что колонна мешала съемкам, и меня вырезали. Естественно, это было дело рук Зыкиной», — заявила Ненашева.

Певица отметила, что Зыкина сыграла роль и в том, что она многие годы не выходила на сцену в Москве. Однако в итоге все же попросила у нее прощения.

«Она взяла мои руки и сказала: «Прости меня, Галя». Я была очень удивлена. Я простила. Чего мне с ней делить?» — пояснила артистка.