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Москва

Киркоров показал роскошную шубу 

Елена Прошина 1 час назад
Киркоров показал роскошную шубу
Фото: Instagram
Певец Филипп Киркоров отчитался о своей поездке в Болгарию на странице в Instagram. Портал «ФедералПресс» обратил внимание, что певец отправился в путешествие в шубе от Louis Vuitton.

«Покой нам только снится, мы направляемся в очень интересное путешествие, нас ждут великие дела и не где-нибудь, а на исторической родине у меня. Наташа Гордиенко, «Евровидение», — рассказал Киркоров в сторис и показал билеты в Софию.

«ФедералПресс» отмечает, что для поездки артист выбрал тотал-лук от Louis Vuitton — шубу, кепку и шарф. Портал подчеркнул, что меховые изделия бренда в среднем стоят три миллиона рублей.
Как писал «Рамблер», ранее «Собеседник» рассказал, что чаще всего Киркоров выбирает шубы из лисы, юморист Евгений Петросян предпочитает норковую шубу в пол, а актриса Анна Калашникова мечтает о длинной шубе из белой рыси.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анна Калашникова , Евгений Петросян , Louis Vuitton , ИД "Собеседник" , ФедералПресс
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