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Дочь Тимати отмечает 7-летие на Мальдивах

Letidor.ru
32 минуты назад
Мама рэпера трогательно призналась внучке в любви.
Дочь Тимати отмечает 7-летие на Мальдивах
Фото: InstagramInstagram
Известный артист и бизнесмен Тимати — дважды отец. Сегодня, 19 марта, день рождения у дочери рэпера. Алисе исполнилось 7 лет. Девочка отмечает свой праздник на Мальдивах. Бабушка ребенка Симона Юнусова опубликовала в личном блоге фото дорогой именинницы. Она очень гордится внучкой.
Семь лет! Это мало и очень много...Я уже могу обсуждать с тобой любые темы на соответствующем возрасту уровне! Мы говорим обо всём и я вижу, как много ты понимаешь! Ты можешь быть непослушной и дерзкой, но в то же время - воспитанной и чуткой. Ты умеешь помогать и сострадать. Ты учишься отказывать и отстаивать свои интересы, но плачешь от горя, если не получается что-то важное для тебя,— рассказала мама Тимати.
«Больше всего на свете, я хочу увидеть тебя взрослой и увлечённой, чем бы ты не занималась...Я всегда буду утирать твои слёзы, дуть на разбитые коленки и врачевать душевные раны, которых будет немало с таким характером! Моя маленькая птичка, любимая щебетунья! Пусть твоя жизнь складывается наилучшим для тебя образом! Никогда не бойся плыть против течения и брать судьбу в свои руки! Не попадай в зависимость от материальных вещей, иначе потеряешь себя! Не бойся начинать всё с начала если потребуется, только ты знаешь, как тебе лучше!» — трогательно написала звездная бабушка.
Отметим, дочь рэперу подарила модель Алена Шишкова. Пара рассталась вскоре после появления малышки на свет. Однако они сохранили хорошие отношения и вместе растят ребенка.Напомним, от модели Анастасии Решетовой у артиста есть сын. Ратмиру один годик. Летом 2020 года пара сообщила о расставании. Экс-супругам также удалось сохранить дружеские отношения.
Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,Мальдивы,
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