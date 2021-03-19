Дочь Тимати отмечает 7-летие на Мальдивах

Семь лет! Это мало и очень много...Я уже могу обсуждать с тобой любые темы на соответствующем возрасту уровне! Мы говорим обо всём и я вижу, как много ты понимаешь! Ты можешь быть непослушной и дерзкой, но в то же время - воспитанной и чуткой. Ты умеешь помогать и сострадать. Ты учишься отказывать и отстаивать свои интересы, но плачешь от горя, если не получается что-то важное для тебя,— рассказала мама Тимати.
«Больше всего на свете, я хочу увидеть тебя взрослой и увлечённой, чем бы ты не занималась...Я всегда буду утирать твои слёзы, дуть на разбитые коленки и врачевать душевные раны, которых будет немало с таким характером! Моя маленькая птичка, любимая щебетунья! Пусть твоя жизнь складывается наилучшим для тебя образом! Никогда не бойся плыть против течения и брать судьбу в свои руки! Не попадай в зависимость от материальных вещей, иначе потеряешь себя! Не бойся начинать всё с начала если потребуется, только ты знаешь, как тебе лучше!» — трогательно написала звездная бабушка.