Канал утверждает, что Собчак побывала в доме Мохова, ее съемочная группа посетила завод, на котором он раньше работал, и могилу его матери. Мохов якобы получил за это 50 тысяч и мебель для своего дома.

«Мне дали 50 тысяч. Пятьдесят тысяч и 25, диван, стул, кресла там. Пятьдесят тысяч — это копейки, правильно?» — сказал он.

Собчак ранее подтвердила , что делает документальный фильм о Мохове. В своем Telegram-канале она ответила телеведущему Владимиру Соловьеву , рассуждавшему о ее репутации.

«Готова ради интересного материала взять интервью не то что у маньяка, а даже у вас, Владимир Рудольфович)). Поверьте, это сильно хуже скажется на моей репутации -говорить с вами», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», 70-летний Мохов вышел на свободу в марте 2020 года.

В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, удержал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов). Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы.