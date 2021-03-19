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Москва

СМИ: скопинский маньяк получил от команды Собчак 50 тысяч 

Мария Иванова 34 минуты назад
Скопинский маньяк Виктор Мохов заявил, что за съемки в фильме Ксении Собчак ему заплатили 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Канал утверждает, что Собчак побывала в доме Мохова, ее съемочная группа посетила завод, на котором он раньше работал, и могилу его матери. Мохов якобы получил за это 50 тысяч и мебель для своего дома.

«Мне дали 50 тысяч. Пятьдесят тысяч и 25, диван, стул, кресла там. Пятьдесят тысяч — это копейки, правильно?» — сказал он.

Собчак ранее подтвердила, что делает документальный фильм о Мохове. В своем Telegram-канале она ответила телеведущему Владимиру Соловьеву, рассуждавшему о ее репутации.
Собчак показала свой промах с нарядом «под скатерть»

«Готова ради интересного материала взять интервью не то что у маньяка, а даже у вас, Владимир Рудольфович)). Поверьте, это сильно хуже скажется на моей репутации -говорить с вами», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», 70-летний Мохов вышел на свободу в марте 2020 года.
В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, удержал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов). Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Видео , Виктор Мохов , Владимир Соловьев , Ксения Собчак
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