Все новости на карте

Аппартаменты покойной певицы Юлии Началовой потеряли в стоимости 10 миллионов рублей. О спаде цены сообщают СМИ.

«Квартира покойной певицы Юлии Началовой в ЖК «Кутузовская Ривьера» в Москве продается на данный момент за 90 миллионов рублей», — сообщает издание Teleprogramma.pro, ссылаясь на собственный источник.

По заявлению «Циан» жилье Началовой еще продается. Покупателей на квартиру до сих пор не нашлось. При этом в ЖК «Кутузовская Ривьера» есть квартиры на десятки миллионов дороже.

Сейчас продажей недвижимости певицы занимаются ее родственники, в частности, отец Виктор Началов. Часть апартаментов принадлежит бывшему любовнику Началовой хоккеисту Александру Фролову , который принципиально требует свою долю от продажи квартиры. При этом жилье досталось Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина . Однако она переписала часть на Фролова, чтобы он помог сделать в квартире ремонт. Хоккеист выкупил половину апартаментов за 20 миллионов.

Отец Началовой предполагает, что она отписала часть квартиры Фролову под влиянием таблеток, пишет телеканал 360. Продавая квартиру хоккеист лишает большой части наследства дочь певицы Веру, напоминают «Дни.ру». Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года из-за заражения крови.