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Роскошная квартира покойной Юлии Началовой подешевела на 10 млн рублей 

Слово и Дело и ещё 2 34 минуты назад
Роскошная квартира Началовой подешевела на 10 млн рублей
Фото: РИА Новости
Квартира покойной певицы Юлии Началовой подешевела на десять миллионов рублей. На данный момент недвижимость пытаются продать родственники звезды.
Жилье покойной Юлии Началовой в ЖК "Кутузовская Ривьера" в Москве продается за 90 миллионов рублей. Первоначально родственники знаменитости рассчитывали избавиться от квартиры за 100 миллионов. По данным агентства "Циан", апартаменты по-прежнему стоят на продаже, но найти покупателя пока не удается.
Вопросами, связанными с квартирой исполнительницы, занимаются ее родственники. В частности, ее отец Виктор Началов и адвокат, представляющий интересы семьи.
Стоит отметить, что бывший гражданский супруг Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, занимает принципиальную позицию по поводу продажи жилья. Как и раньше, спортсмен намерен получить свою долю от продажи недвижимости, передает портал Teleprogramma.pro.
Примечательно, что квартира Началовой досталась ей в свое время от бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина. Вскоре артистка решила переписать часть жилья на Фролова. На тот момент она искала деньги на ремонт. Спортсмен оказал ей свою помощь и выкупил у звезды половину апартаментов за 20 миллионов рублей, передает Oanews.
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Шоу-бизнес , Александр Фролов , Евгений Алдонин , Москва
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