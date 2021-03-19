Роскошная квартира Началовой подешевела на 10 млн рублей

Квартира покойной певицы Юлии Началовой подешевела на десять миллионов рублей. На данный момент недвижимость пытаются продать родственники звезды.
Жилье покойной Юлии Началовой в ЖК "Кутузовская Ривьера" в Москве продается за 90 миллионов рублей. Первоначально родственники знаменитости рассчитывали избавиться от квартиры за 100 миллионов. По данным агентства "Циан", апартаменты по-прежнему стоят на продаже, но найти покупателя пока не удается.
Вопросами, связанными с квартирой исполнительницы, занимаются ее родственники. В частности, ее отец Виктор Началов и адвокат, представляющий интересы семьи.
Стоит отметить, что бывший гражданский супруг Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, занимает принципиальную позицию по поводу продажи жилья. Как и раньше, спортсмен намерен получить свою долю от продажи недвижимости, передает портал Teleprogramma.pro.
Примечательно, что квартира Началовой досталась ей в свое время от бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина. Вскоре артистка решила переписать часть жилья на Фролова. На тот момент она искала деньги на ремонт. Спортсмен оказал ей свою помощь и выкупил у звезды половину апартаментов за 20 миллионов рублей, передает Oanews.