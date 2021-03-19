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«Это моя подруга детства»: Прохор Шаляпин закрутил роман с внучкой Людмилы Гурченко

Teleprogramma.proиещё 3
1 час назад
Музыкант стал часто появляться в обществе Елены Королевой.
Шаляпин закрутил роман с внучкой Людмилы Гурченко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Певец Прохор Шаляпин появился на вечеринке в честь финала конкурса «Мисс queen of the world» в обществе внучки Людмилы Гурченко Елены Королевой. «Это моя подруга детства», - отшутился музыкант перед журналистами.
Прохор Шаляпин и Елена Королева. Фото: Игорь Поляков/КП
Отметим, что Шаляпин и Королева действительно давно знакомы. При этом исполнитель ранее не знал, что девушка приходится родственницей знаменитой артистки. Любопытно, что раньше «сладкую парочку» видели вместе во время съемок программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Надо сказать, что Елена Королева достаточно выгодная партия для музыканта. После смерти знаменитой бабушки ей в наследство досталась дача звезды и огромная коллекция бриллиантов, сообщает
Напомним, что Прохор Шаляпин известен своими романами. Одной из его последних девушек была пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна.
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