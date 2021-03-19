Шаляпин закрутил роман с внучкой Людмилы Гурченко

Отметим, что Шаляпин и Королева действительно давно знакомы. При этом исполнитель ранее не знал, что девушка приходится родственницей знаменитой артистки. Любопытно, что раньше «сладкую парочку» видели вместе во время съемок программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Надо сказать, что Елена Королева достаточно выгодная партия для музыканта. После смерти знаменитой бабушки ей в наследство досталась дача звезды и огромная коллекция бриллиантов, сообщает