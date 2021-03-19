В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Меладзе впервые высказался о беременности Джанабаевой

Москва24иещё 7
58 минут назад
Певец Валерий Меладзе впервые прокомментировал беременность бывшей солистки "ВИА Гры" Альбины Джанабаевой. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Меладзе впервые высказался о беременности Джанабаевой
Фото: ТАССТАСС
Напомним, в начале недели исполнительница призналась, что ждет от Меладзе ребенка. У артиста уже есть три дочери от первого брака, которым он уделяет внимание, несмотря на то что они взрослые. Певец опубликовал свежее фото, на котором запечатлен с дочками Ингой, Ариной и Софьей в ресторане. В подписи к снимку он поделился с поклонниками, что семья имеет для него первостепенное значение. Кроме того, он подтвердил беременность Джанабаевой.
"За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул", – отметил Меладзе.
У пары уже есть двое общих сыновей – Константин, которому в конце февраля исполнилось 17 лет, и шестилетний Лука.
Ранее Джастин Тимберлейк сообщил о рождении второго ребенка. У певца и его супруги Джессики Бил родился сын, мальчика назвали Финеас. СМИ писали о возможной беременности жены Тимберлейка еще летом. Тогда пара никак не прокомментировала данную информацию.
Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,Джастин Тимберлейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители