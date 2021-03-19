Меладзе впервые высказался о беременности Джанабаевой

Напомним, в начале недели исполнительница призналась, что ждет от Меладзе ребенка. У артиста уже есть три дочери от первого брака, которым он уделяет внимание, несмотря на то что они взрослые. Певец опубликовал свежее фото, на котором запечатлен с дочками Ингой, Ариной и Софьей в ресторане. В подписи к снимку он поделился с поклонниками, что семья имеет для него первостепенное значение. Кроме того, он подтвердил беременность Джанабаевой.