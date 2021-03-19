Зудина показала совместное фото с Табаковым из 90-ых 

На фото Зудина изображена с охапкой цветов. Актриса широко улыбается. Рядом с ней в темных очках стоит Олег Табаков и поправляет кепку. Согласно дате, выставленной на фотоаппарате, снимок был сделан 16 февраля 1993 года.

«За два года до Рождения сына! Не помню, когда и где, и это не важно. Сейчас принято негативно вспоминать девяностые…, но у каждого они свои! Какие ваши 90-е? Мои— счастливые», — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Не все подписчики согласились с Зудиной отметив, что у них 90-е ассоциируются в первую очередь с невыплатой зарплат, детских пособий, с воровством, грабежами и убийствами. Большинство же заявили, что в молодости актриса была очень красивой, а их «90-е» были не менее радужными, чем у неё.

В прошлом году, как сообщал «Рамблер», сын Олега Табакова Антон рассказал, что пережил после ухода отца из семьи к Марине Зудиной. По его словам, он долго не мог простить родителю разрыв с матерью после 35 лет их совместной жизни. Уход артиста из семьи, по его словам, обрёк Людмилу Крылову на страдания как женщину, брошенную ради молодой возлюбленной. Антон Табаков беспокоился за состояние матери, которая иногда, казалось, не переживёт измену мужа. Поэтому долгое время он открыто выступал против брака отца с его новой женой Мариной Зудиной.

Отношения между родственниками были натянутыми. По словам бизнесмена, ситуация в корне изменилась после рождения в семье Табакова и Зудиной его младшего брата Павла. Ресторатор стал воспринимать новую жену отца как члена семьи. При этом Табаков-младший подчеркнул, что ни сестра, ни мать, не простив предательства отца, не появились даже на его похоронах.