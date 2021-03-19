Вдова обратилась к Грачевскому 

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская
опубликовала на своей странице в Instagram
совместное фото с мужем и подписала его стихотворением Сергея Есенина
«До свиданья, друг мой, до свиданья».
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Подписчики Белоцерковской поддержали ее в комментариях.
«Это не конец, это начало новой жизни!» — написала @martaguava (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Катя, от вас исходит такая искренность, любовь, уважение, самые прекрасные воспоминания о любимом человеке, да будет так всегда! Я по другому увидела сегодня вашу семью. Меня "захлестнули" печальные эмоции. Я желаю вам сил пережить это всё, выдержать, «встать» и идти дальше:жить, любить, растить своего сыночка, опять радоваться жизни!» — добавила @elenatotsin.
«Почему вы в стихн его не мужем указали а другом а не мужем и отцом ребёнка», — поинтересовалась @boguslovaa.
Белоцерковская ответила на это, что не может менять строки Есенина.
Как писал «Рамблер», Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Грачевский попал в больницу с коронавирусом в декабре. По данным «Московского комсомольца»
, у режиссера было 85-процентное поражение легких.
Подруга Грачевского Лариса Преториус
заявила «МК», что после госпитализации режиссера его жена оказалась в «предынсультном состоянии».
«Она очень любит Борю. Все эти ночи, пока он был в больнице, она вообще не спала. Она ничего не ела. Не знаю, как она сейчас выползет…» — подчеркнула Преториус.
Видео дня. Тодоренко спровоцировала слухи о проблемах в браке с Топаловым