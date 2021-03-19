Вдова обратилась к Грачевскому 

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей, —

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

Подписчики Белоцерковской поддержали ее в комментариях.

«Это не конец, это начало новой жизни!» — написала @martaguava (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Катя, от вас исходит такая искренность, любовь, уважение, самые прекрасные воспоминания о любимом человеке, да будет так всегда! Я по другому увидела сегодня вашу семью. Меня "захлестнули" печальные эмоции. Я желаю вам сил пережить это всё, выдержать, «встать» и идти дальше:жить, любить, растить своего сыночка, опять радоваться жизни!» — добавила @elenatotsin.

«Почему вы в стихн его не мужем указали а другом а не мужем и отцом ребёнка», — поинтересовалась @boguslovaa.

Белоцерковская ответила на это, что не может менять строки Есенина.

Как писал «Рамблер», Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Грачевский попал в больницу с коронавирусом в декабре. По данным «Московского комсомольца» , у режиссера было 85-процентное поражение легких.

Подруга Грачевского Лариса Преториус заявила «МК», что после госпитализации режиссера его жена оказалась в «предынсультном состоянии».