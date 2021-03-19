Бари Алибасов-младший купил отцу дом за 58 млн рублей 

Сын продюсера группы «На-На» приобрёл дорогостоящий особняк в Подмосковье . В Instagram он заявил, что купил дом специально для тяжелобольного отца.

Коттедж расположен на земельном участке в Петрово-Дальнее. Алибасов-младший пояснил, что особняк выполнен в скандинавском стиле. Для того, чтобы продюсер мог лечиться на дому сейчас в нём оборудуют инфракрасную сауну, соляную комнату, пребывание в которой способствует кровообращению, в также «кабинет-тренажёр для мозга», где будут собраны все современные изобретения для тренировки памяти.

«Всё это обойдётся мне в 58 000 000 рублей. А если папа захочет остаться в Калининграде, то у меня в наследстве появится отличная инвестиция)))», — написал Алибасов-младший (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Как писал «Рамблер», 14 февраля Алибасов попал в калининградскую больницу с открытым переломом ноги и перенес операцию. Известно, что в городе продюсер группы «На-На» жил в квартире своего сына. Травма стала результатом несчастного случая. Лёжа в больнице, однажды Алибасов пытался сбежать из медучреждения. Сын продюсера Бари Алибасов-младший отметил, что у его отца наблюдаются провалы в памяти, поэтому иногда он не осознаёт, что делает. После выписки сын продюсера поселил родителя в собственной калининградской квартире, где журналистами была замечена бывшая гражданская жена Алибасова Елена Уронич, которая несколько раз проходила лечение в психиатрических клиниках.