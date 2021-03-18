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Степаненко затягивает раздел имущества с Петросяном 

Елена Прошина 22 минуты назад
Степаненко затягивает раздел имущества с Петросяном
Фото: РИА Новости
Елена Степаненко специально «треплет нервы» бывшему мужу Евгению Петросяну, возможно надеясь, что его «хватит инфаркт», заявил «Московскому комсомольцу» адвокат юмориста Сергей Жорин. По его словам, юристы артистки намеренно затягивают процесс по разделу общего имущества бывших супругов.
Жорин отметил, что 16 марта состоялось очередное судебное заседание. Представители юмористки вызвали двух свидетелей, которые не смогли ответить ни на один поставленный вопрос, сославшись на забывчивость. Именно поэтому адвокат Петросяна считает, что решение суда намеренно оттягивается. По его словам, список общего имущества размещён на тысяче страниц. Большую часть позиций составляют книги, которые Петросян «собирал всю жизнь». Степаненко при этом намерена отсудить больше половины вещей, юморист настаивает на разделе поровну.

«Представители Степаненко еще утверждают, что Евгений Ваганович якобы какие-то деньги вывел. Хотя мы уже два года назад предали все доказательства того, что никаких денег он не выводил», — подчеркнул Жорин.

По его словам, Елена Степаненко продолжает жить в квартире в Зачатьевском переулке, где ранее жила с Петросяном. Остальные квартиры, право собственности на которые она оспаривает, пустуют. Очередное заседание по разделу имущества состоится на следующей неделе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Жорин заявил, что Елена Степаненко уверена в возвращении к ней бывшего мужа. Артистка, по его словам, рьяно отстаивает права на совместное имущество, полагая, что в ее руках оно сохранится лучше и пригодится, когда семья вновь воссоединится.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян , Московский комсомолец
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