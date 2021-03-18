Лера Кудрявцева: «Вика Цыганова отказалась от ЭКО»

20 марта в 21.00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Вика Цыганова . Певица, чьи песни в 90-х были хитами, расскажет о том, как живет сейчас, объяснит, почему не смогла стать мамой, и признается, кому завещает свое имущество.

Фото: НТВ НТВ

Принято считать, что семья без детей – это не семья. Я мама, но с этим утверждением категорически не согласна. Семья – это любовь, это единственное важное условие. Остальное очень индивидуально. Кто-то просто не хочет заводить детей, а кто-то, как Вика, пытается, но, видимо, не судьба

— В браке с Вадимом у меня не было ни одного случая беременности, – с горечью признается певица.

Конечно, супруги сдались не сразу. Но против природы не пойдешь – долгожданная беременность не наступала, несмотря на все старания. Тогда пара задумалась о том, чтобы взять малыша из детского дома.

— А вдруг он не один? А вдруг он болеет? – вспоминает Вика о своих переживаниях.

Прекрасно ее понимаю. Взять ребенка из детского дома – это, на мой взгляд, настоящий подвиг. Перед тем как решиться, нужно взвесить все за и против, ведь детский дом не магазин, из которого можно взять ребенка, а потом, если что-то пойдет не так, вернуть. Вика подумала – и не решилась. Как не решилась и сделать ЭКО, к которому часто прибегают бездетные пары.

— Это словно что-то против природы, – рассуждает Вика. – Вот я хочу – дайте мне и сделайте.

Муж Вики Вадим во всем поддерживает любимую. У них по-настоящему крепкая семья, в которой царят уважение и забота.

— Вадим – супергерой, – с нежностью говорит о муже Цыганова.

Вика и Вадим живут в шикарном трехэтажном особняке под Москвой, в котором для счастья есть абсолютно все. Быть счастливым – это тоже работа, ведь к тому, чтобы грустить, не нужно прикладывать никаких усилий, а счастье нужно создавать. Вика так и поступает. Она старается не печалиться о том, что не сбылось. После серьезных проблем со здоровьем, которые уже в прошлом, певица научилась ценить жизнь.

— Когда ты приходишь в себя после приступа, ты ничего не понимаешь, – делится Вика своими переживаниями. – Ты как какой-то овощ становишься.

Проблемы со здоровьем часто побуждают людей задуматься о завещании. Мы живем в материальном мире – это совершенно нормально. Вика – женщина обеспеченная, и она не может не думать о том, кому достанутся ее дом, яхта и бизнес, когда придет черед уходить.

— Я не хочу в гробу потом вертеться и страдать на эту тему, – иронизирует певица.

Несмотря на отсутствие детей, есть девушка, которую певица называет своей дочерью. Она уже взрослая, и отношения у них в Викой не всегда складывались просто.

— Поначалу я хладнокровно к ней относилась, – признается Цыганова. – Потом привязалась очень сильно. А сейчас меня это настораживает.